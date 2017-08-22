Полет "ястребов". Рокировки в Белом доме приведут к серьезным последствиям

Владимир Матвеев, обозреватель

Отставка главного стратега президента США приведет к наращиванию присутствия США за рубежом, увеличению военного контингента в Афганистане и новой тактике США в Афганистане и Южной Азии в целом. Более "активная" внешняя политика Белого дома коснется также ситуации вокруг Украины.

Главный советник президента США по вопросам стратегии и политики Стив Бэннон, который в значительной степени помог президенту США Дональду Трампу выиграть президентские выборы, покинул Белый дом 18 августа. Один из наиболее влиятельных сотрудников Белого дома, член Республиканской партии, Бэннон вернулся в издание правого толка Breitbart News.

В интервью американскому изданию Weekly Standard Бэннон заявил: "президентство Трампа, за которое мы боролись и победили, закончилось. Мы еще движемся, мы еще выжмем кое-что из этого президентства. Но самому этому президентству настал конец. Ему на смену придет нечто иное. Будет борьба, будут хорошие и плохие дни, но нынешнему президентству – конец".

Формальной причиной ухода Бэннона называют его несогласие с другими советниками и генералами по вопросам характера давления США на КНР и КНДР. А также интервью на эти темы, опубликованное American Prospect. Однако, комплекс причин шире и глубже, включая продолжающиеся разногласия в Белом доме, раскол по ряду принципиальных вопросов в Республиканской партии, право-консервативные взгляды советника и др.

"Он дал интервью журналу American Prospect, после которого вы не можете оставаться в Белом доме, — сказал телекомпании Fox News комментатор Чарльз Краутхаммер. — Это была пулеметная очередь по всем другим в Белом доме и нападка на две из важнейших позиций президента — по Северной Корее и торговле с Китаем. Он практически их высмеял и поставил себя выше них. После того, как вы такое сделали, назад дороги нет".

В нынешнем Белом доме, где есть несколько соперничающих центров силы, на этом этапе победителями называют отставных генералов Герберта Макмастера и Джона Келли, экономического советника президента Гэри Кона, зятя президента Джареда Кушнера и его жену Иванку Трамп. Как пишет издание, родственники выполняли "смягчающую" роль относительно заявлений и действий Трампа.

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Теперь Бэннон подчеркивает, что намерен "сокрушить" либералов среди республиканцев, используя все возможности своего издания Breitbart News.

По мнению экспертов, уход Бэннона после того, как за прошедшие семь месяцев Белый дом покинули пресс-секретарь Шон Спайсер, глава пресс-службы Энтони Скарамуччи, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус и другие, свидетельствует не только о распрях, но и наметившемся изменении внешнеполитической стратегии США.

Как написал Washington Post со ссылкой на неназванного сторонника Бэннона, вместо деятелей консервативного движения, на этом этапе в Белом доме будет править коалиция в составе "демократов, банкиров и ястребов".

Согласно ВВС, имелись в виду, прежде всего экономический советник президента Кон, раньше работавший в огромной финансовой компании Goldman Sachs и зарегистрированный в избирательной комиссии как демократ, Кушнер с Иванкой, которые тоже близки к демократам (да и сам Трамп был от них всю жизнь недалек), а также "трамповские генералы, восторжествовавшие над Бэнноном, который демобилизовался из ВМС США в звании лейтенанта".

Как пишет Politico, отставка Бэннона "вызовет последствия для внешней политики США от Европы до Ближнего Востока", поскольку Бэннон больше не будет препятствовать "более активному внешнеполитическому курсу", напоминающему курс последних президентов.

Согласно ВВС, Бэннон неоднократно выступал против применения военной силы и критиковал военных, дипломатов и разведчиков, заявляя, что "глобалисты" часто не знают, что они делают, особенно когда речь идет о военном вмешательстве США за границей.

Стратег считает, что Америке следует задействовать войска за рубежом только в исключительных случаях, когда она видит непосредственную угрозу своим жизненно важным интересам. Так, он был одним из немногих сотрудников Белого дома, возражавших против нанесения удара по сирийскому аэродрому.

Из-за этого Бэннон конфликтовал с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и шефром Пентагона Джеймсом Мэттисом. Советник Трампа по национальной безопасности Рэймонд Макмастер постоянно конфликтовал с Бэнноном.

Даниэль Плетка, старший вице-президент аналитического центра American Enterprise Institute, считает, согласно ВВС, что "соотношение сил между изоляционистами и интернационалистами в Белом доме изменилось сейчас в пользу последних".

Так, в пятницу Трамп и военные обсуждали Афганистан на совещании в Кэмп-Дэвиде. Вероятно, отсутствие Бэннона помогло Макмастеру и Мэттису убедить Трампа нарастить военное присутствие в Афганистане.

Министр обороны США Мэттис выразил удовлетворение процессом разработки новой стратегии в отношении Афганистана администрацией Трампа, но не стал вдаваться в детали.

В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп 21 августа выступит с заявлением о принятии новой стратегии США по Афганистану и Южной Азии. Напомним также, что во время отпуска Трампа произошло очередное обострение ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, согласно их данным, Трамп расскажет о новой стратегии США в Афганистане и Южной Азии, которая "настойчиво подтолкнет" власти Пакистана к отказу от предоставления убежища террористам.

Изменения в политике Белого дома также скажутся на тоне переговоров 24 августа в Киеве главы Пентагона Мэттиса и специального посланника США по Украине Курта Волкера с президентом Петром Порошенко и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

"Министр заверит украинских партнеров в том, что США твердо привержены цели восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", заявили в Пентагоне.

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По мнению американских экспертов, несмотря на то, что неординарный старший советник президента Трампа и покинул Белый дом, "политическая нестабильность, характеризовавшая первые семь месяцев правления Трампа, по всей видимости, никуда не исчезнет". К тому же, по словам соратников Трампа и Бэннона, Трамп продолжит прислушиваться к мнению Бэннона.

Между тем, работа и уход Бэннона, который был "главным стратегом президента и защитником его националистических импульсов, стали свидетельством глубоких трещин внутри Республиканской партии, Белого дома эпохи Трампа и далеко за их пределами", отмечает The Washington Post.

Помимо распрей в Белом доме и раскола в Республиканской партии по принципиальным вопросам, в сентябре Конгрессу предстоит рассмотреть целый ряд чрезвычайно сложных вопросов, включая законопроект об увеличении потолка государственного долга США.

Если Белый дом и конгрессмены не смогут договориться, это может спровоцировать международный кризис. Администрация США ранее запросила конгресс о повышении потолка официального госдолга, который находится на предельно допустимых показателях $19.8 триллионов.

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Способами разрешения накопившихся серьезных долговых проблем являются развязывание масштабной войны или за счет раскрутки криптовалют.