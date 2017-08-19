Steigan blogger: Порошенко становится помехой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Украинский олигарх-президент Петр Порошенко никогда еще не был столь непопулярен. Опрос общественного мнения, проведенный в апреле 2017 года, показывает, что ему полностью доверяет 1% граждан страны, в то время как 16% доверяют ему частично. 76% украинцев заявляют, что настроены отрицательно по отношению к нему. Об этом сообщает лояльная Майдану украинская газета Kyiv Post", — пишет в статье для Steigan blogger публицист Пол Стейган.

"Kyiv Post также пишет, что Порошенко, несмотря на свои обещания, абсолютно не смог что-либо сделать с коррупцией и даже наоборот — мешает демократическим реформам и борьбе с коррупцией. Газета утверждает, что коррупция и беззаконие являются главной помехой для новых инвестиций", — говорится в статье.

"В отличие от Порошенко, популярность его российской противоположности Владимира Путина составляет 86%. Нам здесь на Западе Путин может нравиться или не нравиться, но несомненно, что он имеет сильную поддержку своего народа. А вот у нашего фаворита Порошенко этого нет. Норвегия, как известно, подарила режиму Порошенко сотни миллионов норвежских крон, совершенно не интересуясь, куда же ушли эти деньги", — напомнил Стейган.

"Украинские олигархи как никогда ранее купаются в богатстве в то время, как средняя месячная зарплата в стране в настоящее время составляет $200. Оппозиционные политики заявляют, что люди "умирают из-за жалких условий жизни". По сравнению с 2016 годом население страны уменьшилось на 170 тысяч человек — в первую очередь потому, что все, кто может, бегут из страны", — отметил публицист.

"Согласно данным экономического университета Киева, высокая смертность связана с плохими условиями жизни, ростом эпидемий и распространенным злоупотреблением алкоголя и наркотиков. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Украине составляет в настоящее время 66 лет", — говорится в статье.

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"Зато нацизм расцветает. Электронная газета Stars and Stripes сообщает, что добровольческий батальон "Азов" летом 2017 года организовал для украинских детей военные тренировочные лагеря. 11 июня 2015 года Конгресс США единогласно принял решение о том, что отныне в США запрещено предоставлять добровольческому батальону "Азов" военную подготовку и снабжать его оружием. И теперь мы можем не бояться говорить о том, что они нацисты: ведь это было единогласно сказано Конгрессом США", — отметил Пол Стейган.

Не так давно в СМИ появились результаты социологического опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко. Согласно этому опросу Петр Порошенко и Юлия Тимошенко боролись бы за президентское кресло, если бы выборы были в ближайшее воскресенье.

При этом лидером рейтинга стала именно Юлия Владимировна, действующий президент отстает от нее менее чем на 2%. Третью позицию делят между собой лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и глава партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Конечно, хотелось бы сказать, что все это делается исключительно для избирателя, но по факту, скажем так, пускай не всегда, но в 99% случаев за такими опросами стоит заказчик. Заказчиком может быть как какая-то иностранная структура, которая заказывает такой мониторинг, дабы понимать, что происходит в Украине. Это может быть какая-то общественная организация, которая существует и работает на территории нашего государства или, как чаще всего это происходит, это та или иная политическая сила, или тот или иной политик, который хотел бы понимать, что происходит в обществе и насколько велика у него поддержка", — прокомментировал результаты этого соцопроса директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.