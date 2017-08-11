Военная и ксенофобская подготовка детей "Азовом"

Владимир Матвеев, обозреватель

Члены военного батальона "Азов", известные своими ультра-правыми взглядами, которые принимали участие в конфликте на востоке Украины, теперь готовят себе смену в лагерях для детей, где помимо военной подготовки, также пропагандируют ксенофобские идеи.

Члены батальона "Азов" организовали двухнедельный летний лагерь, где 850 детей со всей Украины получают военную подготовку, пишет Бриан Кармарк (Brian Karmark) в датском ресурсе Jyllands-Posten.

Согласно изданию, членов этого подразделения не раз обвиняли в нарушении прав человека в зоне боевых действий на востоке Украины. Human Rights Watch и Amnesty International получают от достоверных источников сообщения о пытках и иных нарушениях.

Кармарк пишет, что боевая подготовка детей характеризуется националистическим настроем. Однако, руководители добровольческого батальона "Азов" недавно отклонили обвинения в том, что у них неонацистские взгляды.

Между тем, ранее американский телеканал NBC Left Field выпустил видео- ролик, который сделан в детском лагере под Киевом, управляемым военным батальоном "Азов", где занятия включают в себя военную подготовку подростков и детей, а также идеологическую.

Сюжет фильма построен в форме диалога редактора NBC с автором фильма журналистом Спайком Джонсоном. Разговор происходит на фоне кадров, отснятых в лагере под Киевом. Воспитанники занимаются военной подготовкой, спортивными тренировками, реконструкциями реальных боев, а также учатся ненавидеть "москалей".

Инструкторы лагеря пропагандируют ненависть к России и русским.

"Какой у нас слоган? Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Смерть, смерть "москалям"! Смерть, смерть "москалям"!" — выкрикивают дети на видео, обнародованном на канале в Youtube NBC News (см. ниже).

Сообщается, что половина детей на кадрах, "имеет непосредственное отношение к батальону "Азов". Батальон "Азов" с самого начала финансировался олигархом Игорем Коломойским, напоминает Jyllands-Posten.

По словам американского журналиста, они "борются со сторонниками России. Это не российская армия, это российские повстанцы, я полагаю. Или даже сторонники России украинского происхождения".

Джонсон рассказал, что среди населения Украины идеи лагерей батальона "Азов" не столь популярны, и все зависит от того, с кем ты беседуешь. Наряду с этим, члены и участники этой организации неприязненно относятся к иммигрантам и иностранцам.

На видео дети открыто скандируют: "Бей москаля, бей москаля, складывайте трупы!"

"К сожалению, мы находимся в состоянии необъявленной войны, — рассказывает журналисту медработник "Азова" с позывным "Maмa". — Мы не учим своих детей отнимать жизни. Мы учим их культуре общения с оружием".

Как сказал редактору NBC журналист Джонсон, указанный лагерь для детей отличается от других своей экстремальностью.

Станислав Крупарж в статье "Полк "Азов". Между свастикой и мечтой о свободе", опубликованной в июле текущего года чешским изданием Reportér magazín, затрагивает вопрос "неонацистской подоплеки подразделения".

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"Я не верю ни в какой Холокост — все это болтовня", — рассказывает Крупаржу о своих убеждениях "бородач" Гэндальф (характеризуется в статье, как "лучший стрелок" группы "Азов"), пока несколько его сотоварищей чистят пулемет ДШКМ от продуктов горения на одной из укрепленных баз, которая ранее служила летней резиденцией президента Виктора Януковича. На одном из бойцов надета пятнистая камуфляжная накидка, полностью повторяющая униформу СС.

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"Это осталось от наших довоенных игр", — комментирует бородач, пишет Крупарж.

Как отмечает Крупарж, "факт, что в "Азове" я встретил много молодых людей, которым на гитлеровский нацизм плевать. Но нельзя не отметить и тех, которые откровенно заявляют о приверженности к нему, и, что еще хуже, их командиры смотрят на это сквозь пальцы".

Крупарж рассказал, что спикер полка "Спикер" перед его отъездом с базы, "потребовал мой фотоаппарат и стер почти четверть всех фотографий, которые я сделал за время, проведенное на базе "Азова". Точнее — 198 из 853. Он стер все снимки, где были какие-то нацистские символы, о которых нельзя говорить".

Справка:

"Азов" — добровольческий полк (до 17 сентября 2014 г. — батальон) патрульной службы полиции особого назначения в составе Национальной Гвардии Украины (ранее МВД Украины), члены которого отличаются радикальными националистическими взглядами.

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Вскоре после ноября 2014 года "Азов" вошел в состав Национальной гвардии Украины и теперь является легальной структурой. Полтора года назад командование отозвало "Азов" с боевых позиций. Причиной, обычно редко официально формулируемой, было то, что отряды вышли из-под контроля.

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Палата представителей конгресса США не разрешила Киеву поддерживать националистический полк "Азов" за счёт средств, которые Вашингтон выделяет по военной линии. Запрет на финансирование "Азова" прописан в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2017 году должна получить $150 млн на нужды обороны.