Порошенко рискует попасть в международную изоляцию - Бортник

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко понимает, что скандал о возможной передаче Киевом ракетных технологий КНДР может иметь для него негативные последствия в международном масштабе, поэтому пытается дезавуировать обвинения в адрес страны, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В среду Порошенко заявил, что Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения ядерного оружия. При этом он поручил компетентным органам во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины провести расследование после публикаций в газете New York Times о возможной передаче КНДР украинских технологий и доложить о результатах в течение трех дней, пишут РИА Новости.

"То, что президент выступил с таким заявлением, это говорит о том, что ситуация становится серьезной и, как минимум, глава государства пытается дистанцироваться от этой ситуации и показать, что если такое имело место быть, то Украина об этом не знала и глава государства тут ни при чем", — заявил Бортник в среду.

По мнению эксперта, на Украине существует серьезный риск повторения сценария "кольчужного скандала", в который попал экс-президент Украины Леонид Кучма в 2002 году. Тогда Госдепартамент США и западные СМИ заявляли о продаже Украиной четырех радарных комплексов "Кольчуга" через Иорданию вооруженным силам Ирака в обход санкций ООН. Спровоцированный этой информацией скандал нанес большой урон имиджу Кучмы и Украине в целом, однако впоследствии обвинения подтверждены не были.

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"Сегодня существует риск "кольчужного скандала"-2 и в результате таких же негативных последствий, когда Кучма попал в международную политическую изоляцию, а сегодня может быть политическое отстранение Порошенко, такой риск существует", — поделился мнением эксперт. Он считает, что Украине в этой ситуации следует действовать на опережение и уже сейчас приглашать международную комиссию во главе с МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать на международной арене безосновательность обвинений в свой адрес.

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Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа". Она также обвинила в непрофессионализме президента и премьера Украины.

Официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией.