В Одесском СИЗО расчленили сотрудницу по фамилии Порошенко - экс-глава ГПС

ГУ НП в Одесской области/Facebook

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак, сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

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"В Одесском СИЗО убита сотрудница Порошенко Елена Сергеевна. Заключенный ее расчленил и выбросил в мусорный бак", — написал он на своей странице в Facebook.

Сергей Старенький/Facebook, 17 августа 2017

Ранее Старенький сообщил, что заключенный, работавший в хозяйственном блоке Одесского СИЗО, убил и расчленил женщину-инспектора. Но фамилии он не называл.

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Информацию об убийстве подтвердил заместитель министра юстиции Денис Чернышов. "Да, есть такая беда. Идут следственные действия с привлечением полиции и прокуратуры", — сообщил он изданию "Страна". Кроме того, как сообщают собеседники издания в СИЗО, убийца — ранее дважды судимый мужчина (последний раз сидел за убийство), работал в хозобсулуге. Свою жертву он распилил.