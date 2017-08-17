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    В Одесском СИЗО расчленили сотрудницу по фамилии Порошенко - экс-глава ГПС

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (570)

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    По информации Сергея Старенького, в изоляторе убита сотрудница Елена Сергеевна Порошенко - "заключенный ее расчленил и выбросил в мусорный бак".
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак, сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

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    "В Одесском СИЗО убита сотрудница Порошенко Елена Сергеевна. Заключенный ее расчленил и выбросил в мусорный бак", — написал он на своей странице в Facebook.

    Сергей Старенький/Facebook, 17 августа 2017

    Ранее Старенький сообщил, что заключенный, работавший в хозяйственном блоке Одесского СИЗО, убил и расчленил женщину-инспектора. Но фамилии он не называл.

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    Информацию об убийстве подтвердил заместитель министра юстиции Денис Чернышов. "Да, есть такая беда. Идут следственные действия с привлечением полиции и прокуратуры", — сообщил он изданию "Страна". Кроме того, как сообщают собеседники издания в СИЗО, убийца — ранее дважды судимый мужчина (последний раз сидел за убийство), работал в хозобсулуге. Свою жертву он распилил.

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