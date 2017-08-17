Патриотические разборки в Одессе: в ход пошли бананы

К главе "Совета общественной безопасности" Марку Гордиенко пришли оппоненты из нескольких "патриотических организаций", сообщает "Думская".

Собралось примерно по 40 человек с каждой стороны. В числе противников Гордиенко – атаман "Черноморского гайдамацкого соединения" Сергей Гуцалюк и сторонники арестованного главы организации "Украина – это мы" Виталия Голодка. Последние обвиняют Гордиенко в "помощи сепаратистам, мошенничестве и бандитизме".

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В ходе словесных перепалок одна из сторон кинула бананы — через мгновение фрукты полетели обратно.

Аналогичные стычки в Одессе прошли в середине июля. До этого разборки возникли в связи с концертом певицы Ирины Билык в Одессе. В итоге выступление состоялось.