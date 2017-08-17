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    Патриоты против патриотов. В Одессе начались разборки

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    Представители нескольких организаций, которые называют себя патриотами, пришли "в гости" к другим националистически настроенным активистам. С каждой стороны есть по 40 человек. Их разделяет кордон полиции.
    Противостояние националистов в центре Одессы, 17 августа 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Конфликт между несколькими патриотическими организациями разгорелся днем в четверг в Одессе, стороны разделяет кордон сотрудников спецподразделения полиции.

    "Прямо сейчас возле штаба "Совета общественной безопасности" (РГБ, Рада громадської безпеки — Ред.) на Жуковского, 36 разгорелся конфликт между несколькими патриотическими организациями", — сообщает местное издание "Думская".

    В противостоянии принимают участие около 80 человек — по 40 с каждой стороны.

    Думская.net
    Противостояние националистов в центре Одессы, 17 августа 2017

    "Против Марка Гордиенко (лидер "Совета общественной безопасности" — Ред.) и его соратников выступает атаман "Черноморского гайдамацкого соединения" Сергей Гуцалюк, а также сторонники арестованного лидера организации "Украина — это мы" Виталия Голодка. Они обвиняют оппонентов в помощи сепаратистам, мошенничестве и бандитизме", — сказано в сообщении.

    Смотрите также: Патриотические разборки в Одессе: в ход пошли бананы

    Во время акции активисты "Совета общественной безопасности" от ворот своего штаба не отходили, ограничившись оскорбительными кричалками из-за спин полицейских.

    "Гость" Гуцалюк бросил через полицейских бананы, назвав активистов животными в клетке. Противники подняли их и бросили обратно.

    Думская.net
    Противостояние националистов в центре Одессы, 17 августа 2017

    "Кроме того, со стороны РГБ кто-то кинул бутылку, которая попала в журналиста "Думской ТВ" Алию Замчинскую. Позже прессу пропустили на сторону РГБ. Марк Гордиенко все обвинения отрицает. Комментируя свое решение остаться в штабе, он заявил журналистам, что с сумасшедшими общаться не будет, а митингующие снаружи — "это одноклеточная вышивата, которая завидует продуктивной трехлетней работе РГБ", — сообщает издание.

    Аналогичные стычки в Одессе прошли в середине июля. До этого разборки возникли в связи с концертом певицы Ирины Билык в Одессе. В итоге выступление состоялось.

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