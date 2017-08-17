Убийство в Одесском СИЗО. Заключенный распилил женщину-инспектора - СМИ

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Заключенный, работавших в хозяйственном блоке Одесского СИЗО убил и расчленил женщину-инспектора, сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"В Одесском СИЗО убийство. Предварительная непроверенная пока информация — кто-то из сотрудников погиб. Проверяю", — написал он на своей странице в Facebook.

Позже он добавил, что с утра "еще ищут сотрудника дневной смены". "Осужденный хозяйственной обслуги СИЗО убил и расчленил сотрудника (предварительно — погибла женщина). Части тела спрятал в мусорном баке. Девушку звали Алена. Работала на передаче. Там есть хоть какой закон?" — пишет Старенький.

Сергей Старенкий/Facebook, 17 августа 2017

Информацию об убийстве подтвердил заместитель министра юстиции Денис Чернышов. "Да, есть такая беда. Идут следственные действия с привлечением полиции и прокуратуры", — сообщил он изданию "Страна".

Кроме того, как сообщают собеседники издания в СИЗО, убийца — ранее дважды судимый мужчина (последний раз сидел за убийство), работал в хозобсулуге. Свою жертву он распилил.