Под Киевом рабочий убил начальницу за запрет курить на рабочем месте

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Киевской области мужчина до смерти забил молотком свою начальницу за то, что она запретила ему курить в рабочем цеху, сообщает областное управление полиции.

После преступления ранее судимый мужчина обокрал дом жертвы. По информации полиции, женщина подобрала преступника на вокзале и обеспечила оплачиваемой работой.

"29-летний житель Кировоградской области находился в розыске за кражу. В течение 10 дней он неофициально работал грузчиком у частного предпринимателя в с. Хотел. Он возмутился указанием своей начальницы не курить в помещении, схватил молоток и нанес ей 10 ударов по голове. Бездыханное тело женщины спрятал в цеху в неработающем промышленном холодильнике. Тщательно уничтожив следы преступления, завладел автомобилем и уехал в ее квартиру, откуда похитил ценные вещи", — сообщает подробности полиция.

Нацполиция Киевской области На месте убийства под Киевом

В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа. Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик, по предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а затем выбросился с балкона многоэтажного дома.