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    В Украине выстрелом в голову убили россиянина

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    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения (550)

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    Тело жителя Ачинска передано российской стороне. Краевые следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". По данным экспертизы, причиной смерти мужчины явилось огнестрельное пулевое ранение головы.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Жителя российского Ачинска (Красноярский край) застрелили в Украине, следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего мужчины, сообщила РИА Новости официальный представитель краевого ГСУ СК Ольга Шаманская.

    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    УНИАН
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    Согласно сообщению, тело мужчины с пулевым ранением в голову было доставлено из Украины.

    "По предварительной версии следствия, с 13 июля по 02 августа 2016 года гражданин Российской Федерации находился на территории Украины — более точное место следствием не установлено — где неустановленный злоумышленник причинил ему смертельное огнестрельное ранение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины явилось огнестрельное пулевое ранение головы", — сказала собеседница.

    Краевые следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

    В конце июля в Сумской области, граничащей с Россией, задержали трех россиян за незаконное пересечение границы вне установленных пунктов пропуска.

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