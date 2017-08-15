В Украине выстрелом в голову убили россиянина

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Жителя российского Ачинска (Красноярский край) застрелили в Украине, следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего мужчины, сообщила РИА Новости официальный представитель краевого ГСУ СК Ольга Шаманская.

Согласно сообщению, тело мужчины с пулевым ранением в голову было доставлено из Украины.

"По предварительной версии следствия, с 13 июля по 02 августа 2016 года гражданин Российской Федерации находился на территории Украины — более точное место следствием не установлено — где неустановленный злоумышленник причинил ему смертельное огнестрельное ранение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины явилось огнестрельное пулевое ранение головы", — сказала собеседница.

Краевые следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В конце июля в Сумской области, граничащей с Россией, задержали трех россиян за незаконное пересечение границы вне установленных пунктов пропуска.