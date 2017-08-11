Юрий Ирхин: безжалостные политики породили безжалостный криминал

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По данным статистике в январе этого года было совершено около 300 разбойных нападений, а в июне уже 1500. В пять раз чаще бандиты стали нападать на граждан и их дома. Полиция только принимает заявления от потерпевших и ничего не делает.

И такое положение дел устраивает руководство, но все идет к тому, что скоро нападения бандформирований будет намного больше.

Возвращаются 90-е годы прошлого столетия, в их самом худшем виде и все тенденции этого на лицо, рассказал в интервью РИА Новости Украины заведующий отделом психологических расследований Киевского НИИ судебных экспертиз Юрий Ирхин.

Юрий Борисович, чем можно объяснить то, что в стране с каждым днем увеличивается рост банд?

— Это естественный процесс. По другому и не могло быть. Сегодня преступники могут на 99% быть уверены, что их никто искать не будет. Более того, нельзя исключать версию участия силовых структур в совершении некоторых преступлений, достаточно вспомнить Княжичи. И на вопрос, почему до сих пор никого из членов ОПГ не поймали, напрашивается ответ: "Потому что не хотят ловить!"

Но в полиции кивают на то, что с нынешними бандформирования сложно бороться. Мол, они хорошо подготовлены и экипированы, вооружены и мобильны.

— Нет, это отговорка. Проблема в том, что этим никто не занимается. Наоборот, уровень профессионализма бандитов до безобразия прост. Я бы назвал его примитивным до животного уровня. Все нападения характеризуются абсолютным цинизмом, безжалостностью и жестокостью. То есть, никакой особой подготовке нет — в тупую лезут, ломают решетки, окна, двери, не боятся, что кто-то поднимет тревогу или кто-то есть в доме.

Но поражает количество совершенных налетов. Такого не было очень давно. Можно сказать, что мы возвращаемся в 90-е, когда был расцвет организованных преступных групп?

— Да. Тогда, в те годы, то же была разруха в стране, милиция была деморализована, ее фактически не было – старая развалилась, а новая не была еще создана. Сейчас примерно такое же положение. Старую милицию развалили, а события 2013-2014 годов полностью выбили профессиональное ядро, которого и до этого было мало. Но "реформа" МВД добила остатки. Работать некому. Уголовного розыска, по сути, нет. Его просто убили. Новый УПК сделали, но не подогнали под него Закон Украины "Об оперативно розыскной деятельности", он старый. Новый УПК гуманный, вопросов нет, но он защищает права преступника, а не потерпевшего. И в условиях этого правового диссонанса, без прав оказался полицейский занимающийся раскрытием. К примеру, он не имеет право проводить внегласные действия без объявлении об этом следователю, судье и прокурору. Без их санкции. Какие же после этого внегласные действия, если о них знают уже трое?! И не удивительно, если происходит утечка информации. Да и время уходит. И это при том, что полностью похоронены все розыскные базы. Криминалистику уничтожили. Причины стремительного роста криминала именно в этом.

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По сути, мы приходим к тому, что нужно возрождать все службы заново, тот же УБОП?

— Не только. Надо думать и о заинтересованных кадрах. Прежде всего, нужно набирать толковых сотрудников, привлекать опытных людей. Кстати, в 90-х года благодаря кадровой политике и наступил переворот. С 1993-1995 годов начали набирать сотрудников устоявшихся, взрослых и мотивированных. Вот тогда и наступил перелом.

Можно ли сказать, что и современные бандиты пошли более информированные и отличаются от тех, которые орудовали на территории Украины раньше?

— На фоне безнаказанности и полной свободы действий, они чувствуют себя уверенно. И не только в том, что никто не поймает, а и уверен в своих собственных силах. Начинает чувствовать себя Личностью с большой буквы. Не просто человеком, а человечищем и, свято верит в то, что все, что он делает – это нормально. Многие преступники говорят, что делают благое дело, мир от скверны очищают, грабь на грабленое. Даже идеология революции Майдана была под таким же лозунгом — разграбим олигархов. А безжалостными они становятся на примерах безжалостных политиков. У нас в стране расходы на минимальный прожиточный минимум часто превышают доходы людей. А что наше государство творит с пенсионерами?! На фоне этого, бандит, который решил заняться грабежом, даже может считать, что если он даже убьет пенсионера, тем самым облегчит его не легкую жизнь. Я немного утрирую, но схема приблизительно такая.

А все ли банды, которые орудуют на территории Украины "местного разлива" или же есть смешанные, межэтнические?

— Есть разные, но много сейчас в Украине выходцев из других стран. У нас же экспансия варяг, вместе с которыми заходит и организованная преступность. Это естественный процесс. Мы дружим с Грузией и это отложило свой отпечаток на трансфер организованной преступности. Грузия маленькая страна, там не наследишь, а в Украине есть, где разгуляться. При этом Украинцы чужие для них люди и это добавляет уровень цинизма и жестокости в совершении преступлений.

Есть еще одно обстоятельство, которое не в пользу полиции – из колоний и тюрем вышли те, кто наделал не мало бед в 90-тые. Не они ли сколачивают банды и делают погоду в криминальном мире?

— Я не думаю, что те, кто вышел после отсидки решат повторить то, что они творили в 90-х. Тогда бандиты отличались своей безбашенностью, беспределом и жестокостью. Проблему решали на "стрелках" просто – расстреливали оппонентов. Сейчас другими методами устраняют конкурентов — подставляют под обвинению в терроризме, хранении оружия и так далее. Результат, в конечном итоге, получается одинаковый, что в 90-тых, что сейчас, но технологии изменились.

В тех же 90-х криминалитет сколотив состояние на рэкете, рейдерстве и бандитизме ушел в бизнес. Не повториться ли подобное и сейчас, как вы думаете?

— Ну, скорее не в бизнес, а в политику уйдут. У нас сегодня самый выгодный бизнес – это политика и органы власти, где можно заработать гиперкапитал. Как растение, которое пробивается сквозь асфальт выше к солнышку, так они тоже будут стремится скопить еще большие деньги. А у нас их сейчас можно сделать только на поприще политики, идеологии или государственного управления. Теперь им главное удержаться на плаву, не попасться, выжить и всплыть на следующей предвыборной компании.

Некоторые предприниматели, фермеры уже обвиняют ряд политиков, в том числе из ВР, в создании банд-формирований и занятии криминальным промыслом. Такое возможно?

— У нас в стране во власть идут для получения сверхприбыли. Я допускаю, что люди, которые сегодня находятся у власти ею злоупотребляют и этим зарабатывают. Сегодняшняя оргпреступность находится на полулегальном положении – она "крышуется". Ни одна ОПГ не может существовать без "крыши" в органах власти. В связи с чем был ликвидирован ГУБОП? Его подозревали в "крышевании" ОПГ, а если такое было принято решение, значит МВД в этом призналось. По сути, каждый орган государственной власти сегодня "крышует" какую-то ОПГ, которая не обязательно занимается бандитизмом, а рейдерством, мошенничество с недвижимостью, коррупционными деяниями – тендерными закупками. Экономическая преступность сегодня процветает.

Можно ли верить главе Нацполиции Сергею Князеву, который уверяет, что уровень преступности пошел на спад?

— Я бы не верил. Потому что при всех министрах, особенно приходящих, преступность идет на спад. Статистика вещь манипуляционная. Более того, я сегодня сталкиваюсь с массой случаев, когда полиция не выезжает на вызовы. А, следовательно, факты произошедших преступлений не фиксируются. Нельзя верить официальной статистике вообще. Мы думали, что с приходом Князева в Нацполицию все изменится, что он перевернет ситуацию, но, к сожалению, видимых результатов нет.

Выходит, что нам надо готовиться к тому, что краж, грабеже, разбойных нападений, убийств станет еще больше?

— Если преступность не останавливать, так и будет. Есть такое понятие в математике – арифметическая прогрессия. С каждым периодом она вырастает в разы. Растет в размерах, причем катастрофических. Если мы не хотим, чтобы завтра преступность увеличилась в разы, надо, пока не поздно, принимать меры для того, чтобы остановить эту волну.

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Что делать населению, если на полицию нет надежды?

— Вооружатся надо было давно, чем угодно – вилами, граблями, лопатами, ломиками, топориками — это все надо держать в доме в легкодоступном месте. Если есть возможность купить оружие, надо покупать – все, что стреляет. На всякий случай. Нужно всеми подручными средствами быть готовыми к самообороне. Не нужно рассчитывать на то, что полиция приедет и защитит. На это сегодня рассчитывать — во вред себе. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Хотите защититься, делайте это.