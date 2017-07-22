Пограничники задержали в Сумской области трех россиян

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В Сумской области, граничащей с РФ, задержали трех россиян за незаконное пересечение границы вне установленных пунктов пропуска, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госграницы возле населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской области задержал трех нарушителей государственной границы Украины. Все трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли украинско-российскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", — говорится в сообщении на сайте.

По данным пограничников, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний – внутренний паспорт гражданина РФ, а 15-летний подросток не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов.

Сообщается, что за незаконное пересечение государственной границы Украины на 27-летнего россиянина составлен административный протокол, 39-летний мужчина задержан до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение госграницы также будет привлечен к административной ответственности. Что касается несовершеннолетнего, то его собираются передать представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации для принятия определенных законодательством соответствующих мероприятий.

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По данным Погранслужбы, всего с начала года пограничники сумского отряда задержали 196 нарушителей государственной границы, из них 16 нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что главе Государственной пограничной службы стало плохо в ходе совместного брифинга президентов Украины и Белоруссии, он упал в обморок. На данный момент он находится в реанимации.