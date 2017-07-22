наверх
22.07.201713:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Пограничники задержали в Сумской области трех россиян

    (обновлено: )292
    По данным пограничников, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний – внутренний паспорт гражданина РФ, а 15-летний подросток не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В Сумской области, граничащей с РФ, задержали трех россиян за незаконное пересечение границы вне установленных пунктов пропуска, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Sea Breeze-2017: пограничники вышли в море

    "Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госграницы возле населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской области задержал трех нарушителей государственной границы Украины. Все трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли украинско-российскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", — говорится в сообщении на сайте.

    По данным пограничников, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний – внутренний паспорт гражданина РФ, а 15-летний подросток не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.

    Задержанных доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов.

    Сообщается, что за незаконное пересечение государственной границы Украины на 27-летнего россиянина составлен административный протокол, 39-летний мужчина задержан до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение госграницы также будет привлечен к административной ответственности. Что касается несовершеннолетнего, то его собираются передать представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации для принятия определенных законодательством соответствующих мероприятий.

    Читайте также: Дела проспектные: так Шухевич или все-таки Ватутин?

    По данным Погранслужбы, всего с начала года пограничники сумского отряда задержали 196 нарушителей государственной границы, из них 16 нелегальных мигрантов.

    Ранее сообщалось, что главе Государственной пограничной службы стало плохо в ходе совместного брифинга президентов Украины и Белоруссии, он упал в обморок. На данный момент он находится в реанимации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Машины ОБСЕ на блокпосту в Новоазовске
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции