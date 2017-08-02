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    Происшествия

    Вышел выпить пиво и не вернулся: в Днепре убили 55-летнего мужчину

    (обновлено: )26702
    Мужчина умер от удара тупым предметов по голове. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Днепре на проспекте Героев в ночь на среду был убит мужчина.

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    "Двое мужчин выпивали пиво на лавочке возле дома. По предварительной  информации, к ним пристали трое парней, которым показалось, что приятели не только выпивают, но и мусорят. Завязался конфликт. Одного из мужчин ударили тупым предметом по голове и убежали", — сообщает подробности Информатор.

    55-летний мужчина от удара скончался. Его друг не пострадал.

    По словам дочери погибшего, отец не был алкоголиком, просто иногда мог выпить пива с друзьями.

    На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.

    informator.dp.ua
    Тело мужчины, пострадавшего в ходе конфликта

    Напомним, в конце мая в Ивано-Франковской области 23-летняя женщина убила своего двухмесячного сына.

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