Вышел выпить пиво и не вернулся: в Днепре убили 55-летнего мужчину

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Днепре на проспекте Героев в ночь на среду был убит мужчина.

"Двое мужчин выпивали пиво на лавочке возле дома. По предварительной информации, к ним пристали трое парней, которым показалось, что приятели не только выпивают, но и мусорят. Завязался конфликт. Одного из мужчин ударили тупым предметом по голове и убежали", — сообщает подробности Информатор.

55-летний мужчина от удара скончался. Его друг не пострадал.

По словам дочери погибшего, отец не был алкоголиком, просто иногда мог выпить пива с друзьями.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.

informator.dp.ua Тело мужчины, пострадавшего в ходе конфликта

Напомним, в конце мая в Ивано-Франковской области 23-летняя женщина убила своего двухмесячного сына.