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    Происшествия

    В Киеве мужчина в пьяной драке убил сына

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    По информации полиции, 61-летний киевлянин ранее привлекался к уголовной ответственности. По словам задержанного, его сын периодически выпивал и поднимал на него руку.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в Деснянском районе 61-летний мужчины в драке ударил ножом в грудь своего 35-летнего сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте. 

    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
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    "Происшествие произошло в квартире дома на проспекте Маяковского Деснянского района столицы. От врачей в милицию территориального управления полиции поступила информация о смертельное ножевое ранение местного жителя. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство территориального управления полиции. Правоохранители выяснили, что "скорую" вызвал отец сразу после совершенного им преступления", — говорится в сообщении.

    Работникам полиции пенсионер сообщил, что накануне между ним и 35-летним сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт. В разгар ссоры младший ударил отца кулаком в лицо. Тот, не сдержавшись, схватил нож и ударил им в грудь своего оппонента, после чего сразу вызвал "скорую".

    Полицейские установили, что 61-летний киевлянин ранее привлекался к уголовной ответственности. По словам задержанного, его сын периодически выпивал и поднимал на него руку.

    По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа. Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик, по предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а затем выбросился с балкона многоэтажного дома.

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