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    Аналитика и комментарии

    А вы уже привыкли к чернухе? Очередные криминальные выходные

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (544)

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    Жить становится в Украине все страшнее и страшнее. Ни день не обходится без эксцессов: то избивают до смерти, то стреляют, то гранаты кидают, то массовые ДТП. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Граната во двор

    В воскресенье, 13 августа, в Харьковской области неизвестные бросили во двор директора птицефабрики гранату. 

    "В 23:55 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация по телефону от 61-летнего мужчины о том, что в его дворе в поселке Староверовка прогремел взрыв", — сообщили правоохранители. 

    По сведениям полиции, в результате взрыва никто не пострадал. Повреждены лишь окна дома. 

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    При осмотре была выявлена воронка, остатки от гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ.

    Избиение депутата Каменского горсовета Андрея Иванченко
    Канал Андрея Иванченко
    Избили битами. Появилось видео нападения на депутата в Каменском

    На данный момент открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

    Избиение депутата

    Неприятный инцидент произошел на выходных и в Мукачево. В результате конфликта ромов и депутата городского совета чиновник был избит палками. 

    "Депутат на просьбы и жалобы жителей микрорайона инициировал проведение комиссии соцзащиты о семье цыган, проживающих неподалеку. Когда депутат возвращался с заявителями из полиции, цыгане спровоцировали конфликт и набросились с палками на несовершеннолетнего ребенка и его беременную мать. Депутат пытался остановить расправу, пытаясь удержать палки нападающих. После этого на него набросилось меньшей мере трое ромов-мужчин и несколько женщин, несколько раз ударами сбивали его с ног", — сообщает подробности конфликта ресурс Голос Карпат.

    Однако ромы утверждают, что их избила беременная женщина. 

    Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

    Массовые ДТП 

    На выходных в Украине произошло сразу несколько массовых ДТП, жертвами которых оказались и дети. 

    Так, под Мариуполем столкнулись сразу восемь авто. ДТП произошло в минувшее воскресенье. По данным правоохранителей, один из водителей не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящим автомобилем, а тот, в свою очередь, протаранил еще шесть машин. 

    В результате аварии пострадали три человека, у двух легкие травмы, у женщины перелом руки. 

    В Херсонской области в результате ДТП четыре человека погибли, среди них пятилетний ребенок. Авария произошла в субботу на объездной дороге под городом Олешки.

    Массовое ДТП в Киеве
    Канал VIDEOPROBKI на Youtube
    Массовое ДТП и "разборки" в центре Киева

    Согласно сообщению, автомобиль Peugeot, следовавший из Херсона в Железный Порт, по неизвестным причинам внезапно выехал на встречную полосу движения и направился наперерез автомобилю Toyota Land Cruiser, следовавшему в обратном направлении, в результате произошло столкновение. 

    На месте ДТП погибла водитель Peugeot, а также один пассажир — пятилетний ребенок. Четверых пассажиров Peugeot отправили в больницу с травмами и ушибами.

    Впоследствии двое из них скончались. Один умер в машине "скорой помощи" по дороге в больницу, второй — в больнице.

    Неспокойная Одесса

    Хватало резонансных новостей на выходных и в Одессе. 

    В субботу вечером СМИ потрясла новость о гибели матроса Арслана Шейхова в Одесской области. Причины его смерти выясняются. 

    По данным советника начальника Генштаба ВСУ Елены Вербицкой, накануне военнослужащий был в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома день рождения. 

    "К нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злый В.И. (1976 г.р.) через несколько минут они уехали в неизвестном направлении", — написала она в Facebook.

    Противники ЛГБТ-марша в Одессе снесли забор на стройке
    Facebook Демьяна Ганула
    Радикальные противники ЛГБТ-марша в Одессе "оторвались" на заборе стройки

    После этого тело военнослужащего уже поздно вечером нашел у ворот своего дома местный врач, при этом при осмотре тела были выявлены множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и травмы черепа.

    Гей-парад 

    В воскресенье, 13 августа, в Одессе на Приморском бульваре таки состоялся "Марш равенства", но не обошлось, как обычно, без инцидентов. 

    Правоохранители сопровождали участников ЛГБТ-прайда плотным кольцом ради безопасности. Участие в акции приняли около 200 человек. По окончании акции их усадили в автобусы и увезли.

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    Традиционно в этот день против "Марша равенства" проводили свой митинг и представители радикальных организаций. После того как им не удалось сорвать ЛГБТ-акцию, протестующие снесли забор возле одесской достопримечательности — дома-стены, что в Воронцовском переулке, порвали баннер, закрывающий стройку, и скинули со второго этажа бетономешалку. 

    "Патриоты ворвались на стройку, снесли забор, порвали баннер, закрывающий стройку, и скинули со второго этажа бетономешалку", — говорится в сообщении.

    По материалам из открытых источников сети Интернет

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