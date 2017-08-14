В Новоазовске ополченец убил мужчину при краже арбузов - разведка

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Новоазовске, находящемся под контролем самопровозглашенной ДНР, ополченцы 9 отдельного штурмового полка морской пехоты при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия.

Об этом сообщает Главное управление Нацразведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"В результате подрыва ручной гранаты погиб один гражданское лицо и один военнослужащий, еще один получил ранения", — сообщает разведка.

Также ополченец одного из подразделений 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие.

"Двигаясь с превышением скорости на собственном автомобиле в городе Луганск столкнулся с маршрутным такси с пассажирами, которое остановилось перед знаком светофора. Водитель маршрутного транспортного средства и несколько пассажиров получили ранения", — рассказали в Нацразведке.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.