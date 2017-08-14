Убийство полковника ГУР. Прокуратура отказалась раскрыть детали расследования

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Военная прокуратура не раскрывает подробностей расследования убийства полковника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украина Максима Шаповала, свидетельствует ответ ведомства на запрос "Украинской правды".

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту террористического акта, а именно совершения 27.06.2017 в Киеве взрыва автомобиля, что привело к гибели Шаповала М.М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины. (…) В уголовном производстве осуществляется комплекс следственных (розыскных) действий, а также негласных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, которые его организовали, подготовили и совершили", – говорится в документе.

При этом в ответе на запрос говорится, что о подозрении в данном производстве никому не сообщалось. Сколько версий рассматривает следствие и какая из них является приоритетной, в ведомстве не сообщили. Также в прокуратуре не ответили, были ли проведены экспертизы и есть ли видеозаписи с места закладки взрывчатки.

"В соответствии с положениями ст. 222 УПК Украины разглашение сведений досудебного расследования пока повредит следствию и является недопустимым", — сказано в документе.

Сотрудник ГУР Минобороны Шаповал погиб 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.