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    Убийство полковника ГУР. Прокуратура отказалась раскрыть детали расследования

    (обновлено: )9310
    В военной прокуратуре заявили, что о подозрении в данном производстве никому не сообщалось. О версиях, экспертизах и видеозаписях ведомство отказалось сообщить.
    На месте подрыва авто полковника разведки в Киеве Максима Шаповала
    УНИАН

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Военная прокуратура не раскрывает подробностей расследования убийства полковника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украина Максима Шаповала, свидетельствует ответ ведомства на запрос "Украинской правды".

    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Появились фото с церемонии прощания с погибшим полковником ГУР

    "Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту террористического акта, а именно совершения 27.06.2017 в Киеве взрыва автомобиля, что привело к гибели Шаповала М.М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины. (…) В уголовном производстве осуществляется комплекс следственных (розыскных) действий, а также негласных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, которые его организовали, подготовили и совершили", – говорится в документе.

    При этом в ответе на запрос говорится, что о подозрении в данном производстве никому не сообщалось. Сколько версий рассматривает следствие и какая из них является приоритетной, в ведомстве не сообщили. Также в прокуратуре не ответили, были ли проведены экспертизы и есть ли видеозаписи с места закладки взрывчатки.

    "В соответствии с положениями ст. 222 УПК Украины разглашение сведений досудебного расследования пока повредит следствию и является недопустимым", — сказано в документе.

    Сотрудник ГУР Минобороны Шаповал погиб 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.

    УНИАН
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал

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