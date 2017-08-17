наверх
17.08.201723:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (570)

    (обновлено: )883
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook

    Рекомендуем

    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция21:12 17.08.2017
    Стрельба в Шевченковском районе КиеваФотоитоги 17 августа: стрельба и попытка самоубийства в центре Киева, разборки в Одессе17:56 17.08.2017
    Противостояние националистов в центре Одессы, 17 августа 2017Патриотические разборки в Одессе: в ход пошли бананы16:37 17.08.2017
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре КиеваЧрезвычайное происшествие с мужчиной в киевской гостинице "Крещатик"14:26 17.08.2017
    Стрельба в Шевченковском районе КиеваПоявились кадры с места нападения на предпринимателя в Киеве12:13 17.08.2017
    69-й Каннский фестиваль. День пятыйРоберт Де Ниро отмечает день рождения. Яркие моменты из жизни актера11:40 17.08.2017
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в КиевеРепетиция военного парада ко Дню Независимости в центре Киева06:39 17.08.2017
    Строительство Керченского мостаПохож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе21:43 16.08.2017
    Военный парад в ВаршавеФотоитоги 16 августа: парад ВСУ в Варшаве, подозрение Шабунину и смерть Глаголевой18:00 16.08.2017
    Все фотоленты
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО

    Заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак, сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

    "В Одесском СИЗО убита сотрудница Порошенко Елена Сергеевна. Заключенный ее расчленил и выбросил в мусорный бак", — написал он на своей странице в Facebook.

    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    УНИАН
    А вы уже привыкли к чернухе? Очередные криминальные выходные

    Ранее Старенький сообщил, что заключенный, работавший в хозяйственном блоке Одесского СИЗО, убил и расчленил женщину-инспектора. Но фамилии он не называл.

    Информацию об убийстве подтвердил заместитель министра юстиции Денис Чернышов. "Да, есть такая беда. Идут следственные действия с привлечением полиции и прокуратуры", — сообщил он изданию "Страна". Кроме того, как сообщают собеседники издания в СИЗО, убийца — ранее дважды судимый мужчина (последний раз сидел за убийство), работал в хозобсулуге. 

    Позже данные подтвердили в пресс-службе областной полиции.

    Ссылки по теме:
    Теги: