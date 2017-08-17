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    Общество

    Одесская колония оказалась под угрозой отключения света

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    Южная исправительная колония №51 должна будет прекратить электропотребление, если вступит в силу недавнее решение хозяйственного суда Одесской области.
    Южная исправительная колония №51 в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Южная исправительная колония №51, расположенная на Люстдорфской дороге в Одессе и в которой находится 700 заключенных, может лишиться электричества, сообщает местное издание "Думская".

    "(Колония — Ред.) должна будет прекратить электропотребление, если вступит в силу недавнее решение хозяйственного суда Одесской области. Суд отказал пенитенциарному заведению в удовлетворении иска к "Одессаоблэнерго" и удовлетворил встречный иск энергетической компании. Последняя требовала обязать тюремщиков отключиться от электроэнергии в связи с задолженностью, которая достигла 1,3 млн грн", — сказано в сообщении.

    Колония в иске просила запретить облэнерго отключать электричество, так как задолженность возникла по причине ненадлежащего финансирования из госбюджета, которое составляет лишь треть от потребностей учреждения.

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    В колонии установлена электрическая система инженерно-технических средств охраны режимной зоны, функционирование которой в случае отключения от электроэнергии возможно лишь на дизельном генераторе, который, согласно иску, способен обеспечить работу на протяжении всего двух часов.

    "Отключение электроэнергии лишит администрацию учреждения возможности контролировать оперативную ситуацию в режимной зоне, что может привести к попыткам побега, насилия и убийствам", — говорится в документе.

    Как пишет издание, суд счел аргументы пенитенциариев несостоятельными.

    "Ни одной нормой договора с "Одессаоблэнерго" не предусмотрено наличие у ГУ "Южная исправительная колония №51" акта экологической, аварийной или технологической брони электроснабжения, в связи с чем отсутствуют правовые основания утверждать, что "Одессаоблэнерго" имеет какие-то ограничения относительно прекращения электроснабжения, — говорится в решении судьи Александра Демешина. — Более того, именно на потребителе лежит ответственность за принятие всех необходимых мер, направленных на предотвращение травматизма, гибели животных, повреждения оборудования, негативных экологических и других последствий — в случае заблаговременного получения сообщения о прекращении электроснабжения".

    Ранее сообщалось также, что Украина с 26 августа прекратила перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области, в неподконтрольные районы Донбасса не ведется поставка электричества.

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