В николаевском СИЗО умер рецидивист, изнасиловавший школьницу

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве 30 июля умер 46-летний задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней девочки, сообщила начальник отдела коммуникации полиции Николаевской области Елена Бережная.

Как отмечается, мужчина получил травму на лестнице в СИЗО.

"В субботу он, возвращаясь с прогулки в СИЗО, упал с лестницы, получил закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в БСМП, где на следующий день скончался", — приводит слова Бережной УНИАН.

Напомним, в Николаеве 23 июля задержали 46-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки в парке Победы.

Мужчину задержали через полчаса после получения сигнала о преступлении.

Насильником оказался 46-летний местный житель, который был неоднократно судим и в местах лишения свободы провел 19,5 лет. В том числе дважды он осужден за изнасилование (на 7 и 4 года). Из мест лишения свободы был освобожден три года назад.