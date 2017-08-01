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    В николаевском СИЗО умер рецидивист, изнасиловавший школьницу

    (обновлено: )31220
    Возвращаясь с прогулки в СИЗО, мужчина упал с лестницы и получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщила начальник отдела коммуникации полиции Николаевской области Елена Бережная.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве 30 июля умер 46-летний задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней девочки, сообщила начальник отдела коммуникации полиции Николаевской области Елена Бережная.

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    Как отмечается, мужчина получил травму на лестнице в СИЗО.

    "В субботу он, возвращаясь с прогулки в СИЗО, упал с лестницы, получил закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в БСМП, где на следующий день скончался", — приводит слова Бережной УНИАН.

    Напомним, в Николаеве 23 июля задержали 46-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки в парке Победы.
    Мужчину задержали через полчаса после получения сигнала о преступлении.

    Насильником оказался 46-летний местный житель, который был неоднократно судим и в местах лишения свободы провел 19,5 лет. В том числе дважды он осужден за изнасилование (на 7 и 4 года). Из мест лишения свободы был освобожден три года назад.

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