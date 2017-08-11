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    Общество

    В украинских СИЗО содержатся 120 военных

    (обновлено: )27
    Сообщается, что на территории Донецкой и Луганской области в следственных изоляторах содержатся более 100 военнослужащих, всего по стране 120 человек.
    Лукьяновское СИЗО
    УНИАН

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В следственных изоляторах страны находятся более 120 украинских военных, из них более 100 — на территории Донецкой и Луганской областей, сообщил представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины полковник Сергей Частюк.

    "По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержится под стражей свыше 120 военнослужащих ВСУ, причем на территории Донецкой и Луганской области в этих учреждениях содержатся более 100 военнослужащих", — цитирует УНИАН Частюка.

    Напомним, в Обухове Киевской области участник АТО выстрелил несколько раз в стены из карабина и избил отца своей жены, после чего уехал в неизвестном направлении.

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