В украинских СИЗО содержатся 120 военных

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В следственных изоляторах страны находятся более 120 украинских военных, из них более 100 — на территории Донецкой и Луганской областей, сообщил представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины полковник Сергей Частюк.

"По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержится под стражей свыше 120 военнослужащих ВСУ, причем на территории Донецкой и Луганской области в этих учреждениях содержатся более 100 военнослужащих", — цитирует УНИАН Частюка.

Напомним, в Обухове Киевской области участник АТО выстрелил несколько раз в стены из карабина и избил отца своей жены, после чего уехал в неизвестном направлении.