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    В одесском СИЗО убили арестанта - СМИ

    Тема:

    Рост криминала в Украине (329)

    (обновлено: )6520
    По данным местного издания, мужчина ожидал суда по делу о разбое. Его убили во вторник вечером после употребления спиртного: "сокамерник воткнул в него заточку".
    СИЗО. Архивное фото
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В одесском следственном изоляторе во вторник вечером зарезали одного из арестантов, который ожидал суда по делу о разбое, совершенном в Суворовском районе. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в городской прокуратуре.

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    "Убийство произошло в третьем корпусе следственного изолятора. Контролеры передали в одну из камер водку — за взятку, разумеется. После употребления спиртного в камере там началась драка. В результате один из подследственных был убит — сокамерник воткнул в него заточку", — сообщил собеседник издания.

    Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство), проводится расследование.

    Ранее в столичном СИЗО нашли повешенным организатора избиения журналистки Татьяны Чорновол Олега Нетребко.

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