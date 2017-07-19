В одесском СИЗО убили арестанта - СМИ

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В одесском следственном изоляторе во вторник вечером зарезали одного из арестантов, который ожидал суда по делу о разбое, совершенном в Суворовском районе. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в городской прокуратуре.

"Убийство произошло в третьем корпусе следственного изолятора. Контролеры передали в одну из камер водку — за взятку, разумеется. После употребления спиртного в камере там началась драка. В результате один из подследственных был убит — сокамерник воткнул в него заточку", — сообщил собеседник издания.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство), проводится расследование.

Ранее в столичном СИЗО нашли повешенным организатора избиения журналистки Татьяны Чорновол Олега Нетребко.