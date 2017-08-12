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    В Харьковской области из СИЗО сбежали арестанты

    (обновлено: )142
    В полиции сообщили, что арестанты сбежали из СИЗО во время прогулки. Они отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора.
    СИЗО. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Двое арестованных мужчин сбежали из изолятора временного содержания, который расположен в городе Красноград Харьковской области.

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    Одного из беглецов полиции удалось найти по горячим следам, второго ищут.

    "Мужчины находились в изоляторе временного содержания и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки — отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки — за совершение кражи. Около 21:00 сотрудниками сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения розыскных мероприятий в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала был задержан 28-летний беглец", — сообщает полиция

    Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

    Поиски второго беглеца продолжаются. Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой помочь установить его местонахождение.

    Ранее сообщалось, что в следственных изоляторах Украины находятся более 120 украинских военных, из них более 100 — на территории Донецкой и Луганской областей.

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