В Харьковской области из СИЗО сбежали арестанты

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Двое арестованных мужчин сбежали из изолятора временного содержания, который расположен в городе Красноград Харьковской области.

Одного из беглецов полиции удалось найти по горячим следам, второго ищут.

"Мужчины находились в изоляторе временного содержания и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки — отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки — за совершение кражи. Около 21:00 сотрудниками сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения розыскных мероприятий в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала был задержан 28-летний беглец", — сообщает полиция

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

Поиски второго беглеца продолжаются. Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой помочь установить его местонахождение.

Ранее сообщалось, что в следственных изоляторах Украины находятся более 120 украинских военных, из них более 100 — на территории Донецкой и Луганской областей.