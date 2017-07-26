Украина прекратила поставки электричества в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Украина со среды прекратила перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области, в неподконтрольные районы Донбасса не ведется поставка электричества, сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"С 0.00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области (неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей — ред.) пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

Пост Всеволода Ковальчука

По его словам, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также, как утверждает Ковальчук, дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из Российской Федерации по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.

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Напомним, 25 апреля поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР были прекращены. Позднее сообщалось о возобновлении электроснабжения.