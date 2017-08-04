Муравицкий проведет два месяца в СИЗО - адвокат

ЖИТОМИР, 4 авг — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Суд не возьмет на себя ответственность выпустить журналиста Василия Муравицкого под залог или на поруки, считает юрист Андрей Гожий.

"Согласно процедуре, в ближайшие два месяца должно быть проведено досудебное расследование, и Муравицкому будут предъявлены непосредственные обвинения, а дело передадут в суд. Могу сказать, что минимум два месяца Муравицкий проведет в СИЗО. Этот срок могут и продлить. Если, конечно, не поменяются обстоятельства или за него вступятся международные организации уровня Amnesty International. Можно ли внести залог, как это происходит в случае с народными депутатами? Вряд ли. Нардепам, как правило, вменяются экономические преступления, а Муравицкому инкриминируют измену родине. Срок, который грозит журналисту, очень большой, и вряд ли суд пойдет на то, чтобы выпустить его", — рассказал Гожий в комментарии РИА Новости Украина.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг он был арестован на два месяца.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

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МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ в Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ.