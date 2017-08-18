Гройсман посеял доброе, разумное, вечное среди учителей. Учителя молчали

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Всеукраинская конференция педагогических работников ("августовский педсовет") прошла в Киеве в условиях повышенных мер безопасности: на подходах к Институту международных отношений (именно там собрали педагогов) — полицейские патрули и "люди в штатском", на входе — рамки металлодетекторов…

"Ждут премьер-министра, поэтому и установили все эти штуки", — пояснил один из участников собрания. Вскоре выяснилось, что нашего агентства нет в списках аккредитованных СМИ, хотя накануне нас заверили, что аккредитация получена. Что ж, такое происходит уже не в первый раз.

Это — к вопросу о доверии правительству… Шутка, конечно — не доверять правительству есть куда более веские основания. Но послушаем, о чем говорил премьер (благо, трансляцию вёл канал "112 Украина").

Владимир Гройсман заверил педагогов, что вопрос образования является "настоящим приоритетом" с первых дней работы его правительства. По его словам, "мы имеем сегодня прекрасные показатели образования", но все равно — система образования должна меняться. Потому что с 1994 года (за точку отсчета премьер выбрал год, когда сам закончил школу) изменилась жизнь, "изменились требования к обучению, к знаниям, к компетенциям".

По словам премьера, нужно "вернуть уважение к украинскому учителю", учитель должен быть мотивирован — "в том числе и финансово". Напомнил о повышении зарплаты на 50% в бюджете 2017 года и пообещал, что и в следующем году правительство будет поддерживать систему образования и будет поддерживать украинского учителя.

"Действительно, мы с вами стоим на пороге, в том числе и реформ", - несколько туманно сообщил Гройсман. И добавил: "Но в реформах можно опираться только на профессионализм украинской образовательной среды". А потому — "новые программы обучения, новые требования — это еще одна составляющая нового качества украинского образования".

Гройсман сообщил, что в парламенте находится соответствующий законопроект (концепция "Новой украинской школы" — Ред.), который, как он верит, будет принят осенью — потому что "каждый год отсутствия изменений будет нам… очень дорого стоить".

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Если начать сегодня, то первые достижения "новой школы" будут только через 12 лет, отметил премьер. По его словам, задача заключается в том, чтобы обеспечить доступность качественного образования (из контекста следовало, что малокомплектные школы в сёлах — обречены).

Закончил премьер благими пожеланиями: он очень бы хотел, чтобы учителя "гордились уважением со стороны государства", гордились своей зарплатой, материально-техническим обеспечением, социальными гарантиями. И еще раз пообещал "отстаивать позицию" повышения учительских зарплат (аплодисменты). И заверил: "как бы… не было тяжело, но мы с вами обречены на успех".

Пожалуй, это самая странная речь, какую только доводилось слышать на августовских педсоветах (куда до победы майданной "демократии" всех журналистов допускали вполне свободно). Вроде бы сказано все правильно, премьер — "за все хорошее". Но вот как это было сказано… К хорошему ли идём? Однако это — субъективное суждение (и сомнения) автора.

Впрочем, учителя одной из провинциальных общеобразовательных школ, с которыми обсудили эту тему, тоже говорили больше не о "прекрасных показателях", но о проблемах: "обещаний-то мы наслушались".

Говорили о наболевшем: зарплату повышают, но ведь и цены, известно, на месте не стоят, к тому же: "знаем, сколько получают министры, как живут депутаты — и что они после этого вообще могут понимать о нашем положении?"; молодежь в школе не задерживается (а пенсионеров норовят сокращать), работа тяжёлая, "наше поколение уйдет — кто детей учить будет?".

Отдельный вопрос — чему учить. Тут единого мнения нет: среди учителей есть как "украиноцентристы" (эти говорят громко и убеждённо), так и "космополиты" (эти больше помалкивают). Если кратко, то первые — за полную "украинизацию" образования, вторые считают это "хуторянством".

Гройсман, понятное дело, ничего не сказал о языковой проблеме в системе образования. Между тем количество русских школ на Украине неуклонно сокращается, даже там, где для многих русский язык — родной.

Недавно в Херсонской облгосадминистрации объявили: все школы области, начиная с первых классов, будут постепенно переведены на украинский язык обучения (в настоящее время в этом русскоязычном регионе осталось 26 русских школ). А сколько русских школ осталось в Киеве?

Политика вытеснения русского языка и русской культуры началась не вчера, но в условиях антироссийского психоза последних лет она приобретает всё более уродливые формы. А тех, кто пытается сохранить для детей возможность выбора (и перспективы), тут же ставят на "учёт".

Так, нардеп от "Самопомочи" потребовала от компетентных (СБУ) и прочихгосорганов проверить деятельность Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве в связи с отправкой украинских детей в РФ для участия в научно-образовательных программах. По мнению нардепа, такая работа носит "антиукраинский характер".

О чем тут говорить, если многие нардепы считают полезным для Украины разрыв всех связей с Россией. Последствия для украинской экономики очевидны: деиндустриализация идёт полных ходом. А стране без индустрии и наука не нужна.

Это и на школе скажется. Много ли грамотных людей (да и просто — сколько людей) нужно для функционирования "аграрной супердержавы"? Но об этом премьер ничего учителям говорить не стал…