Чего ждать от визита главы Пентагона в Украину

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Глава Пентагона США Джеймс Мэттис прибудет в Киев в День Независимости, 24 августа, и планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

Несмотря на то, что до встречи еще пять дней, наши политики уже начинают делать прогнозы и моделировать развитие событий. Например, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука уже заявил, что эта встреча может положительным образом сказаться на будущем антироссийских санкций, а также на ситуации в зоне конфликта на Донбассе и в Крыму.

Политические последствия встречи в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

В данном случае прав ли Георгий Тука, действительно ли кардинально скажется и на антироссийских санкциях, и на ситуации в зоне конфликта на Донбассе и в Крыму встреча Петра Порошенко с Джеймсом Мэттисом?

— Скажем так, что касается антироссийских санкций, я не думаю, что здесь стоит ожидать каких-либо сдвижек по этому вопросу, потому что это все-таки министр обороны, и вопросы, которые будут обсуждаться во время его визита и с президентом, и с министром обороны Украины, будут касаться в первую очередь взаимодействия в военной сфере. Поэтому первую часть – я тут не могу согласиться. Что же касается ситуации на Донбассе – это в первую очередь будет зависеть от того, какие будут результаты этих встреч. Естественно, последние несколько недель в информационном пространстве Украины и США активно обговаривается тема предоставления Украине летального оружия. Вот, я думаю, это будет один из ключевых вопросов, который, я думаю, будет обсуждаться и могут повлиять на ситуацию, на обстановку, ситуацию на Донбассе, если Украина все-таки получит. Хотя в принципе тут уже можно отметить один такой символический момент – последние недели было первые, можно так сказать, поставки – это винтовки снайперские, но то, что эта сделка не была заблокирована, своего рода сигнал о том, что шансы на то, что Украина будет получать летальное оружие, которое ей больше всего необходимо, те же "Джевелины", которые смогут изменить соотношение сил на Донбассе, то это как раз, возможно, будет решаться на этой встрече.

Насколько важно то, что Мэттис с сегодняшнего дня начинает визиты, например, в Иорданию, а затем поедет в Турцию, ведь там так же, как говорят специалисты, будут обсуждаться и вопросы сотрудничества с Украиной?

— Все-таки в Иордании я не думаю, что будут обговариваться, просто визит в Украину является одной составной из целого ряда встреч, которое, так сказать, европейское и азиатское турне, где будет как раз он уверять своих партнеров стратегических отдельно по НАТО. Если касается Турции, с гарантией суверенитета, соблюдения пятого пункта договора по НАТО, в частности, что касается партнеров стран НАТО, и другие вопросы. А в Украине непосредственно он уже будет обсуждать вопросы военного сотрудничества непосредственно с Украиной, возможно, с Турцией также буде обговариваться, но, я думаю, таким образом.

Спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер встретится в Минске 21 августа с помощником российского президента Владиславом Сурковым. После нее, 23 августа, Уолкер присоединится к Мэттису еще до встречи с нашими политиками. Насколько важна встреча Уолкера и Суркова накануне встречи с президентом Порошенко в Киеве?

— Естественно, результаты этой встречи очень важны. Хотя я не ожидаю какого-либо кардинального прорыва от этой первой встречи, потому что она первая, и все-таки какие-то наработки, возможно, будут сделаны, договоренности, если будут какие-то достигнуты, то, конечно, поэтому запланирован именно перед визитом в Украину, чтобы уже обговорить с украинским руководством выполнение, касается это, естественно, я думаю, минских соглашений, каким образом выйти из тупика этой ситуации, какие шаги необходимо сделать, и какие, возможно, шаги уже согласиться российская сторона, от которой зависят как раз вопросы безопасности, выполнение минских соглашений.

Что украинские политики говорят об этом визите?

— Политики в зависимости от того, сторонники они президента либо представители оппозиции, оценки естественно расходятся, каждый старается свою выгоду получить. Оппозиция критикует – говорит, что вряд ли, или наоборот, к примеру, там отдельные представители оппозиции, различных партий, заявляли о том, что как раз предоставление летального оружия Украине будет иметь негативные последствия, как угроза обострения ситуации на Донбассе, они естественно будут критиковать подобные договоренности и направления. А представители пропрезидентских сил, они, наоборот, отстаивают, что предоставление летального оружия Украине усилит обороноспособность и изменит ситуацию на Донбассе в пользу Украины.

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Мэттиса пригласил в Украину президент Порошенко во время визита в США, и приглашал именно на День независимости. О чем это может свидетельствовать на общеполитическом уровне?

— Это символично, безусловно, что визит совпадает с празднованием Дня независимости, так как именно США, как подписанты Будапештского меморандума являются и являлись, вернее сказать, согласно этому документу международному, гарантами национального суверенитета и независимости, в частности Украины, чего, к сожалению, не произошло. Я имею в виду, США не в полной мере выполнили свои обязательства, допустив и аннексию Крыма, и конфликт на Донбассе. Но визит такого чиновника уже республиканской администрации, министерства обороны, естественно будет означать подтверждение и политики предыдущей администрации по поддержанию украинской стороны, укреплению ее обороноспособности, армии и т.д. Но все-таки это новая уже администрация и они, как говорится, не ответственны за эти действия, наоборот Трамп критиковал Обаму за слабоволие, что он не принял более жестких мер, и уверял, что, если бы он был президентом, этого бы не было, это другой вопрос. Теперь главное, как администрация нового президента может решить этот конфликт и поспособствовать скорейшему его завершению.

Новая администрация и новый президент позволяют себе жить с чистого листа?

— Нет, естественно нет. Новая администрация первые полгода поддерживала этот курс, в частности, и по Украине, а именно приверженность минским соглашениям, как безальтернативный путь решения конфликта. Сейчас, после того, как назначен новый спецпредставитель по Украине, по урегулированию конфликта Уолкер, как раз будет встреча, вот мы посмотрим, какой план, возможно, разработает он совместно с Сурковым, как представителем страны-гаранта выполнения минских соглашений, и дальнейшие шаги по воплощению его в действие.

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