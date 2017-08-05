Советник Трампа уточнил возможные поставки оружия Украине

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в интервью телеканалу MSNBC, комментируя сообщения о возможной передаче Киеву американских вооружений, заявил, что форма помощи Украине не имеет значения.

Так, Макмастер отметил, что США уже оказывают Украине поддержку, а в интересах США повышать обороноспособность страны, основываясь на ее потребностях, с целью "предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию".

Согласно его заявлению, американская администрация рассматривает различные варианты оказания подобной поддержки.

"Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", — сказал он.