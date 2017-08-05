наверх
05.08.201721:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Советник Трампа уточнил возможные поставки оружия Украине

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (11)

    (обновлено: )20
    Герберт Раймонд Макмастер
    alchetron

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в интервью телеканалу MSNBC, комментируя сообщения о возможной передаче Киеву американских вооружений, заявил, что форма помощи Украине не имеет значения.

    Так, Макмастер отметил, что США уже оказывают Украине поддержку, а в интересах США повышать обороноспособность страны, основываясь на ее потребностях, с целью "предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию".

    Согласно его заявлению, американская администрация рассматривает различные варианты оказания подобной поддержки.

    "Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", — сказал он.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Резня во Львове
    Дожди в Украине
    Украина: жара наступает