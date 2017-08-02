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    США намерены отказаться от Green Card - Белый дом

    (обновлено: )22410
    Как говорится в сообщении, законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи, которая служит сомнительным экономическим и гуманитарным интересам.
    Флаг США
    LOIC VENANCE / AFP

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Предложенный президентом США Дональдом Трампом иммиграционный законопроект RAISE предусматривает отказ от визовой лотереи, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

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    "Законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи, которая служит сомнительным экономическим и гуманитарным интересам", — говорится в заявлении.

    Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и каждый год отбирает 55 тысяч иммигрантов. Для получения визы необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства в США. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. В этом году это Бангладеш, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Гаити, Доминиканская Республика, Индия, Канада, КНР, Колумбия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Сальвадор, Филиппины, Южная Корея и Ямайка.

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