Дайджест зарубежных СМИ: трагедия в Барселоне и потери в команде Трампа

Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP

РИА Новости Украина

Большинство мировых СМИ продолжают следить за развитием ситуации в испанской Барселоне, где в четверг фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Так, издания пишут о новых подробностях расследования трагических событий.

Трагедия в Барселоне могла быть еще страшнее

По данным издания Pais, следователи обнаружили трипероксид ацетона ("Мать сатаны") в развалинах муниципалитета Альканар, которые, предположительно, использовались террористами в качестве укрытия. Как пишет газета, это доказывает предположения о том, что боевики готовили более крупные теракты. "Возможно, они готовили атаку другого типа", — цитирует издание слова главы каталонской полиции Джозепа Трапареро.

Wall Street Journal подчеркивает, что у властей есть доказательства того, что террористическая сеть, организовавшая атаку, состояла из десятков боевиков и действовала в четырех городах, что "вызывает беспокойства по поводу того, что ИГ до сих пор способно проводить атаки, несмотря на потери в Сирии и Ираке". "Это демонстрирует, что, несмотря на потерю территории, оно (ИГ – ред.) остается угрозой", — цитирует газета слова эксперта Международного антитеррористического центра Колина Кларка.

Издание Financial Times, в свою очередь, не упустило возможность исследовать всю подноготную внутренней политики Испании. "Несмотря на демонстрацию национального единства, были признаки политических трений между Мадридом и Барселоной", — отмечает газета, напоминая о том, что атака случилась за шесть недель до каталонского референдума о независимости.

И вновь потери в команде Трампа

Почти все зарубежные СМИ обратили свое внимание на новость о том, что президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о решении снять с должности советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Газета New York Times отмечает, что Бэннон был близок к бывшему руководителю аппарата президента Райнсу Прибасу, который был отстранен от должности в конце июля. "Консерваторы сходятся во мнении, что они потеряли главного сторонника в Белом Доме и вслух заявляют о своем беспокойстве относительно возможного сдвига Трампа влево", — пишет газета.

Издание Politico обратило свое внимание на то, что за несколько дней до своей отставки Бэннон поделился со своим окружением тем, что он "чувствовал себя скованным границами федерального правительства и испытывал желание вернуться во внешний мир". Издание Breitbart News, при этом, сообщило, что Бэннон вернулся к роли его исполнительного председателя.

Нападение в финском Турку

Многие издания активно освещают известие о том, что два человека погибли и восемь получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в городе Турку в Финляндии. По данным издания Daily Mail, полиция на этом этапе не рассматривает версию теракта. Издание также подчеркивает, что среди жертв и пострадавших не было детей. Как пишет ирландская Independent, "в Финляндии обычно спокойно, однако службы безопасности повысили уровень террористической угрозы в июне, заявив, что это связано с планирующимися атаками на территории Финляндии".

"Правительство внимательно следит за событиями в Турку и продолжающейся полицейской операцией", — цитирует Guardian слова финского премьера. Газета отмечает усиление мер безопасности на территории всей страны.

Война с памятниками конфедератам

Среди широко обсуждаемых в СМИ тем можно выделить статью мэра американского города Шарлоттсвилль Майка Зигнера для издания Atlantic, в которой он дал оценку текущим событиям и призвал созвать специальное заседание Генеральной ассамблеи Виргинии для определения будущего памятников конфедератам.

"Эти памятники превратились из конных статуй в громоотводы… и я призываю губернатора и Генеральную ассамблею собраться на внеочередное заседание для того, чтобы законодатели смогли предпринять незамедлительные действия для того, чтобы наделить местные органы власти правом определять судьбу таких памятников, как статуя Ли (генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли — ред.)", — отметил Зигнер.

По его словам, события прошлых выходных изменили не только Шарлоттсвилль, но и всю Америку. Загнер полагает, что "историческое значение памятников конфедератам изменилось навсегда", называя статую генерала Ли "магнитом для терроризма". По его мнению, перенос памятника, вызвавший массу обсуждений и споров, должен состояться "как можно скорее".