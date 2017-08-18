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    Советник Трампа по стратегическим вопросам ушел в отставку

    (обновлено: )185
    Стив Бэннон был одним из ближайших советников Трампа, отличался откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствовали официальной линии Белого дома.
    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон уходит в отставку, сообщается в заявлении Белого дома.

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    "Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон договорились, что сегодня будет последний (рабочий – ред.) день Стива. Мы благодарны за его работу и желаем ему всего лучшего", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

    Ранее об уходе Бэннона писали ряд СМИ, в том числе Politico, Рейтер и New York Times.

    Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений на прошлой неделе в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу. Бэннон отличается откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствуют официальной линии Белого дома.

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