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    Советник Трампа заявил об экономической войне США и Китая

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    Советник Трампа заявил, что США находятся в состоянии экономической войны с Китаем: "Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они".
    Стивен Бэннон
    wikipedia

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. США ведут экономическую войну с Китаем, считает главный стратегический советник президента США Стивен Бэннон.

    Флаг Китая
    STR / AFP
    Китай между США и КНДР, как меж двух огней

    "Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они", — сказал Бэннон в интервью изданию American Prospect.

    "Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться", — отметил он.

    Бэннон, интервью которого приводится в изложении, также допустил, что Пекин может добиться соглашения, которое привело бы к замораживанию ядерной программы Пхеньяна, а Вашингтон в таком случае убрал бы свои войска с Корейского полуострова. Однако, как отмечает издание, по мнению Бэннона, подобное возможно только в отдаленной перспективе.

    Советник Трампа также подчеркнул, что у проблемы КНДР нет военного решения. "До тех пора, пока кто-то не предложит решение, которое покажет мне, что 10 миллионов человек в Сеуле не погибнут в течение 30 минут от применения (Пхеньяном) обычных видов вооружений — я вообще не знаю, о чем тут можно говорить. Забудьте об этом, военного решения тут нет", — заверил он.

    Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая.

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