Трамп обратил внимание на хищение Китаем интеллектуальной собственности США

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая.

"Я отдал распоряжение представителю США на торговых переговорах изучить политику и действия Китая в связи с передачей американских технологий и хищениями американской интеллектуальной собственности", — сказал он, выступая в Белом доме.

Президент пообещал, что США ужесточат правила, нацеленные на обеспечение честной торговли. Также он сказал, что "это большой шаг, но это только начало".

Ранее сообщалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание Politico, может привезти к повышению тарифов на импорт.

Напомним, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре сошлись во мнениях относительно того, что КНДР должна прекратить провокации.