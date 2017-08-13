СМИ сообщили, кого Трамп подозревает в утечках из Белого дома

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подозревает, что его советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон стоит за утечками информации о работе Белого дома, сообщает издание Axios со ссылкой на источники из окружения президента.

Как сообщается, такими подозрениями Трамп поделился со своими сторонниками. Издание уточняет, что Бэннон считает главным инициатором утечек данных о советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Источники также рассказали изданию, что Трамп был недоволен сотрудничеством Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.

По данным издания, Трампу "надоела… самореклама Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси". Даже время, проводимое советником с президентом, в последнее время сократилось.

В такой ситуации есть сомнения, что Бэннон сохранит свой пост, пишет издание. Среди главных оппонентов Бэннона издание называет дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера. "Лучшую карту, которую должен разыграть Бэннон, это важность его голоса в здании (Белого дома)", — заключает издание.

Бэннон отказался комментировать информацию издания.

Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что намерен заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома.