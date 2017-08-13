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    СМИ сообщили, кого Трамп подозревает в утечках из Белого дома

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    По данным СМИ, президенту США Дональду Трампу надоела самореклама его советника по стратегическим вопросам Стив Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере.
    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подозревает, что его советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон стоит за утечками информации о работе Белого дома, сообщает издание Axios со ссылкой на источники из окружения президента.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
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    Как сообщается, такими подозрениями Трамп поделился со своими сторонниками. Издание уточняет, что Бэннон считает главным инициатором утечек данных о советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Источники также рассказали изданию, что Трамп был недоволен сотрудничеством Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.

    По данным издания, Трампу "надоела… самореклама Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси". Даже время, проводимое советником с президентом, в последнее время сократилось.

    В такой ситуации есть сомнения, что Бэннон сохранит свой пост, пишет издание. Среди главных оппонентов Бэннона издание называет дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера. "Лучшую карту, которую должен разыграть Бэннон, это важность его голоса в здании (Белого дома)", — заключает издание.

    Бэннон отказался комментировать информацию издания.

    Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что намерен заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома.

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