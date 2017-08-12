Трамп с главой КНР обсудил по телефону ситуацию на Корейском полуострове

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, сообщило Центральное телевидение КНР.

"Лидеры двух стран (в ходе телефонного разговора — Ред.) обменялись своими взглядами по текущей ситуации на Корейском полуострове", — сообщил телеканал.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова и сохранения мира и стабильности".

Ранее сообщалось, что американский депутат потребовал немедленного созыва заседания палаты представителей конгресса США для обсуждения законопроекта, запрещающего превентивный ядерный удар по КНДР без одобрения конгресса.