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    Трамп с главой КНР обсудил по телефону ситуацию на Корейском полуострове

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    По информации китайских СМИ, Си Цзиньпин и Трамп обменялись своими взглядами по текущей ситуации на Корейском полуострове. Китайский лидер подчеркнул, что у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова.
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, сообщило Центральное телевидение КНР.

    "Лидеры двух стран (в ходе телефонного разговора — Ред.) обменялись своими взглядами по текущей ситуации на Корейском полуострове", — сообщил телеканал.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что "у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова и сохранения мира и стабильности".

    Ранее сообщалось, что американский депутат потребовал немедленного созыва заседания палаты представителей конгресса США для обсуждения законопроекта, запрещающего превентивный ядерный удар по КНДР без одобрения конгресса.

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