Мадуро запросил телефонный разговор с Трампом – Белый дом

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро в телефонной беседе, заявив, что не будет разговаривать до восстановления демократии в этой стране, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом Трампом… Трамп с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только демократия в этой стране будет восстановлена", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении пресс-службы президента США.

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В Белом доме пояснили это тем, что с начала работы Трампа в Овальном кабинете администрация США выступала с требованиями проведения честных выборов, освобождения политических заключенных, прекращения подавления народа, но все призывы "остались без ответа".

"Вместо этого Мадуро выбрал путь диктатуры", — говорится в сообщении.

Ранее в ходе выступления на сессии Национального учредительного собрания (НУС) Мадуро заявил, что еще раз подтверждает свое желание нормализовать политические отношения с США и путем переговоров установить нормальные и открытые отношения, не исключающие сотрудничества.

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Между тем в среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. В пятницу Трамп неожиданно заявил, что не исключает любые пути для урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.