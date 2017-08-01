наверх
01.08.201705:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Венесуэла стоит на грани катастрофы - глава МИД Великобритании

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (47)

    (обновлено: )38
    Венесуэла стоит на грани катастрофы, и правительство Николаса Мадуро должно остановиться, пока не стало слишком поздно, заявил Борис Джонсон.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    OLI SCARFF / AFP

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Венесуэла находится "на грани катастрофы", заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщается на сайте британского правительства.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
    Венесуэла: к смене власти и Конституции через кровопролитие

    "Венесуэла стоит на грани катастрофы, и правительство Николаса Мадуро должно остановиться, пока не стало слишком поздно. Страна набрасывается сама на себя, более 100 человек уже погибли, демократия и основополагающие права в опасности", — заявил Джонсон.

    Смотрите также — Венесуэла: массовые беспорядки на фоне заваленных мусором дорог

    Он добавил, что выборы в Национальное учредительное собрание "углубили проблемы и увеличили напряжение".

    "Пришло время для правительства (Венесуэлы — ред.) внять здравому смыслу и начать работать с оппозицией относительно дальнейших действий, которые объединят людей Венесуэлы", — отмечает Джонсон в заявлении.

    В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

    Читайте также — Термобарическое оружие ВСУ: законность и перспективы

    Ранее также сообщалось, что США в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро был включен в санкционный список американского минфина. Все его активы в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Вашингтон. Белый дом
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы