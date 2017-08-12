Трамп не исключил "военного варианта" решения ситуации в Венесуэле

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости Украина. У США много вариантов урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные, заявил американский президент Дональд Трамп.

"У нас много вариантов (урегулирования ситуации) в Венесуэле", — сказал Трамп.

"Венесуэла не очень далеко, и люди там страдают и умирают, у нас много вариантов для Венесуэлы, в том числе, если необходимо, возможное военное решение", — сказал президент США.

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Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность военной операции, Трамп сказал: "Военная операция, военное решение это определенно то, что мы могли бы осуществить".

В Венесуэле 5 августа прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

В стране продолжаются массовые акции протеста и масштабные столкновения с полицией.