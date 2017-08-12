МИД Перу выслал из страны посла Венесуэлы

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Перу объявило о высылке посла Венесуэлы из страны из-за "подрыва демократического порядка".

"Выразив свое осуждение подрыву демократического порядка в Венесуэле, правительство Перу приняло решение о высылке посла Диего Альфредо Молеро Бейявии. Ему предоставляется максимальный срок в пять дней для того, чтобы покинуть территорию Перу", — говорится в заявлении МИД, опубликованном в официальном Twitter ведомства.

В Венесуэле 5 августа прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

В стране продолжаются массовые акции протеста и масштабные столкновения с полицией.