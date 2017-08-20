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    Зарубежье

    Эксперт: США в состоянии спровоцировать новый виток конфликта в Донбассе

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (161)

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    Если президент Трамп решит поставлять Киеву летальное оружие, то потом он сможет использовать его в качестве одного из резонов на переговорах с Россией о будущем Украины, считает польский публицист Януш Недзведский.
    Ополченцы в Донецкой области
    RIA News Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

    РИА новости Украина

    Американская разведка подозревает, что ракетные двигатели для Северной Кореи поступили от граждан Украины. Юлия Тимошенко на это сообщение прореагировала так: "Если информация будет подтверждена, то для Украины это станет катастрофой".

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Украина на пороге испытаний... летального оружия

    Комментирует Януш Недзведский (Janusz Niedzwiedzki) польский публицист и общественный деятель, Sputnik Polska:

    — Информация, полученная от американских СМИ, вполне может быть обоснованной. Нужно ведь принять во внимание, что после Майдана Украина оказалась в полной разрухе, её признаков много, включая серьёзные экономические проблемы, а также — крайне высокий уровень коррупции. Такого нет больше ни в одном государстве Евросоюза или на постсоветском пространстве.

    Об этом говорят выводы такой организации, как Transparency International, либо иных европейских институтов. Так что, думаю, можно представить, что кому-то удалось заключить данную сделку и довести её до конца. Правда, я не думаю, что украинская власть была проинформирована об этой сделке. Но, возможно, кто-то с предприятия по выпуску ракетных двигателей в Украине мог продать Северной Корее эту информацию, как и технологию.

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    Руководители Украины в течение трех последних лет пытались получить от США летальное оружие. На Ваш взгляд, такая перспектива реальна или нет?

    — Полагаю, такая перспектива реальна, что вызывает мое сожаление. Ведь если дойдет до передачи такого оружия Украине, то можно будет говорить о попытке эскалации украинского конфликта со стороны Вашингтона. Если президент Трамп решит поставлять Киеву летальное оружие, то потом он сможет использовать его в качестве одного из резонов на переговорах с Россией о будущем Украины. В этом случае можно будет ожидать новой эскалации конфликта в Украине…

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