Эксперт: США в состоянии спровоцировать новый виток конфликта в Донбассе

РИА новости Украина

Американская разведка подозревает, что ракетные двигатели для Северной Кореи поступили от граждан Украины. Юлия Тимошенко на это сообщение прореагировала так: "Если информация будет подтверждена, то для Украины это станет катастрофой".

Комментирует Януш Недзведский (Janusz Niedzwiedzki) польский публицист и общественный деятель, Sputnik Polska:

— Информация, полученная от американских СМИ, вполне может быть обоснованной. Нужно ведь принять во внимание, что после Майдана Украина оказалась в полной разрухе, её признаков много, включая серьёзные экономические проблемы, а также — крайне высокий уровень коррупции. Такого нет больше ни в одном государстве Евросоюза или на постсоветском пространстве.

Об этом говорят выводы такой организации, как Transparency International, либо иных европейских институтов. Так что, думаю, можно представить, что кому-то удалось заключить данную сделку и довести её до конца. Правда, я не думаю, что украинская власть была проинформирована об этой сделке. Но, возможно, кто-то с предприятия по выпуску ракетных двигателей в Украине мог продать Северной Корее эту информацию, как и технологию.

Читайте также: Европейские зарплаты украинских чиновников на зависть нищим украинцам

Руководители Украины в течение трех последних лет пытались получить от США летальное оружие. На Ваш взгляд, такая перспектива реальна или нет?

— Полагаю, такая перспектива реальна, что вызывает мое сожаление. Ведь если дойдет до передачи такого оружия Украине, то можно будет говорить о попытке эскалации украинского конфликта со стороны Вашингтона. Если президент Трамп решит поставлять Киеву летальное оружие, то потом он сможет использовать его в качестве одного из резонов на переговорах с Россией о будущем Украины. В этом случае можно будет ожидать новой эскалации конфликта в Украине…