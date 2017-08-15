Экс-министр финансов Польши вышел из группы иностранных советников Порошенко

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Бывший министр финансов и глава Национального банка Польши Лешек Бальцерович прекратил работу группе стратегических советников по поддержке реформ в Украине, сообщают СМИ.

"Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR) была создана в апреле 2016 года по просьбе Президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана… В состав группы входят 10 иностранных и украинских специалистов. Сопредседатель Лешек Бальцерович в апреле 2017 года, как и планировал изначально, завершил свою миссию в Украине и не продлевает сотрудничество с группой", — пишет ukranews.com, ссылаясь на ответ на запрос.

Сообщается, что группа продолжает работу, ее возглавляет экс-вице-премьер-министр, экс-министр экономики и финансов Словакии Иван Миклош.

Также, согласно данным Администрации президента, Бальцерович продолжает работать внештатным советником главы государства Петра Порошенко.

Напомним, ранее польский рок-музыкант Войцех Бальчун ушел в отставку с поста главы "Укрзализныци".

Вместе с тем сообщалось, что член правления польской PGNiG Technologie Павел Станчак займет должность президента "Укртрансгаза".