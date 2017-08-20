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    Уволенный советник Трампа заявил о разногласиях внутри администрации США

    (обновлено: )69
    Стивен Бэннон в интервью, которое состоялось после его увольнения с поста советника президента, заявил, что команда Трампа разочарована политикой конгресса США.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Бывший советник президента США Стивен Бэннон, который на днях был уволен с поста, заявил в воскресенье о существенных противоречиях в нынешней американской администрации.

    "В истории не было администрации, в которой существовали более значительные разногласия по поводу направления, в котором она должна двигаться", — заявил Бэннон в интервью газете Washington Post.

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    По его словам, команда Трампа разочарована политикой конгресса США, где республиканцы ориентируются в большей степени на традиционные приоритеты своей партии, а не на цели, которые провозглашает глава государства.

    "Если члены Республиканской партии в конгрессе будут поддерживать президента, это будет одна большая счастливая семья", — сказал Бэннон.

    В материале указывается, что интервью состоялось в субботу, то есть уже после увольнения Бэннона с поста советника президента.

    Ранее на этой неделе Белый дом подтвердил отставку Бэннона.

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    В прошлом Бэннон был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений на прошлой неделе в Шарлоттсвилле. Кроме того, его подозревали в организации утечек в прессу. Бэннон отличается откровенной манерой общения и резкими формулировками, которые не всегда соответствуют официальной линии Белого дома.

    wikipedia
    Стивен Бэннон

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