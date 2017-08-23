Трамп поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с Днем Независимости Украины и пообещал поддержку в восстановлении территориальной целостности страны.

Украина 24 августа отметит 26-ю годовщину независимости. В этот день в Киеве состоится военный парад, в котором примут участие военные расчеты стран НАТО, на торжествах также будут присутствовать главы оборонных ведомств девяти стран, в том числе США и Великобритании.

"Президент Украины Петр Порошенко получил поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины", — сообщается на сайте президента Украины в среду.

Трамп отметил, что США всегда поддерживали стремления Украины стать "по-настоящему европейской страной"

"Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", — цитирует поздравление пресс-служба Порошенко.

Украина в среду, 23 августа, отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня Независимости.