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    Трамп поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (32)

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    Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении отметил, что США всегда поддерживали стремления Украины стать "по-настоящему европейской страной".
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с Днем Независимости Украины и пообещал поддержку в восстановлении территориальной целостности страны.

    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Леонид Кравчук о 26-летней независимости Украины

    Украина 24 августа отметит 26-ю годовщину независимости. В этот день в Киеве состоится военный парад, в котором примут участие военные расчеты стран НАТО, на торжествах также будут присутствовать главы оборонных ведомств девяти стран, в том числе США и Великобритании.

    "Президент Украины Петр Порошенко получил поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины", — сообщается на сайте президента Украины в среду.

    Трамп отметил, что США всегда поддерживали стремления Украины стать "по-настоящему европейской страной"

    "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", — цитирует поздравление пресс-служба Порошенко.

    Украина в среду, 23 августа, отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня Независимости.

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