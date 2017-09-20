Мадуро назвал Трампа "новым Гитлером" после его выступления в ООН

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского лидера Дональда Трампа "новым Гитлером" после его выступления на Генассамблее ООН.

"Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Дональда Трампа, направлена против венесуэльского народа, на расовое и имперское превосходство, о чем он заявил сегодня", — сказал Мадуро.

По его словам, заявление Трампа можно интерпретировать как угрозу жизни президенту Венесуэлы. "Угрозы, которые произнес вчера и сегодня Дональд Трамп, я интерпретирую правильно и точно и хочу заявить народу: "Дональд Трамп сегодня угрожал убить президента Боливарианской Республики Венесуэлы", — подчеркнул Мадуро.

Выступая с трибуны Генассамблеи во вторник, Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, в свою очередь, заявил, что Трамп не является президентом всего мира, а значит, не может вмешиваться в дела южноамериканской страны. По его словам, выступление американского лидера на Генассамблее ООН противоречит международному праву.