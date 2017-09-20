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    Мадуро назвал Трампа "новым Гитлером" после его выступления в ООН

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    По словам Николаса Мадуро, заявление американского лидера Дональда Трампа на Генассамблее ООН можно интерпретировать как угрозу жизни президенту Венесуэлы.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского лидера Дональда Трампа "новым Гитлером" после его выступления на Генассамблее ООН.

    Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН

    "Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Дональда Трампа, направлена против венесуэльского народа, на расовое и имперское превосходство, о чем он заявил сегодня", — сказал Мадуро.

    По его словам, заявление Трампа можно интерпретировать как угрозу жизни президенту Венесуэлы. "Угрозы, которые произнес вчера и сегодня Дональд Трамп, я интерпретирую правильно и точно и хочу заявить народу: "Дональд Трамп сегодня угрожал убить президента Боливарианской Республики Венесуэлы", — подчеркнул Мадуро.

    Выступая с трибуны Генассамблеи во вторник, Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

    Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, в свою очередь, заявил, что Трамп не является президентом всего мира, а значит, не может вмешиваться в дела южноамериканской страны. По его словам, выступление американского лидера на Генассамблее ООН противоречит международному праву.

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