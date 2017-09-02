Washington Times: как Трамп добивается успеха в сделке по Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Обозреватель The Washington Times Тодд Вуд напомнил о статье, написанной им еще три года, в которой говорилось, что Соединенным Штатам не следует лезть в вооруженный конфликт в Украине. По мнению автора, люди, настаивающие на том, чтобы США тратили свои богатства и проливали кровь своих граждан на этой "житнице Европы", просто не разбираются в истории и не понимают возможных последствий подобных действий.

"Россия никогда не позволит Украине полностью уйти из-под российского влияния. Москва просто не верит в то, что сможет выжить в том случае, если Украина будет членом НАТО", — подчеркивает обозреватель американской газеты.

Помимо этого Тодд Вуд задается вопросом, в чем же заключается политика президента Трампа по Украине. Обозреватель издания отмечает, что недавно спецпосланник США Курт Волкер, назначенный нынешней администрацией для разрешения украинского кризиса, выступил, можно сказать, с "ультиматумом в адрес России".

"В частности, он заявил следующее: "Отношения между Россией и США важны, и существующая в Украине проблема будет этим отношениям вредить". Говоря же о роли Москвы в Донбассе, он "припугнул" тем, что России придется принять "ряд фундаментальных решений", — говорится в статье.

"Помимо этого, министр обороны США Джеймс Мэттис недавно посетил военный парад по случаю Дня независимости Украины. В ходе своего визита в Киев он намекнул на возможные поставки украинским властям летальных оборонительных вооружений", — говорится в публикации. А на вопрос о реакции России на подобную провокацию Мэттис ответил: "Оборонительные вооружения не являются провокационными, если вы не агрессор".

Все это, как отмечает автор, может убедить среднестатистического наблюдателя в том, что Соединенные Штаты на пути к конфликту с Москвой. Однако, убежден Вуд, мир просто вновь недооценивает Дональда Трампа в том, что касается его политики по отношению к России.

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"Господин Трамп всего лишь выступает в роли переговорщика. По-моему, он сейчас ведет переговоры. И, да, набившее оскомину клише об "искусстве заключения сделки" тут как нельзя кстати. Господин Трамп смотрит далеко вперед. Он заранее управляет ситуацией и проявляет терпение, чтобы дождаться того момента, когда будет получен известный ему конечный результат. Именно так он действует. Думаю, мы просто наблюдаем демонстрацию Кремлю жесткой линии, предваряющей заключение сделки", — пишет Тодд Вуд.

Президент США, по словам обозревателя американского издания, любит действовать с позиции силы. "Ему нравится иметь на руках все необходимые для заключения сделки карты. И эта стратегия — полная противоположность некомпетентности и слабости администрации Обамы", — говорится в статье.

"Те, кто помнит президента Рейгана, могут ее узнать. Те же, кто слишком молод, просто никогда ее не видели", — подчеркивает автор. Помимо этого обозреватель убежден, что США не станут воевать с Россией, однако президент Трамп будет отстаивать безопасность и интересы Америки и ее союзников, при этом он не станет проводить политику умиротворения, а заключит сделку, которая пойдет на пользу Соединенным Штатам.

"Я думаю, что президент России Владимир Путин знает об этом, — пишет Тодд Вуд. — Американские мужчины и женщины не должны умирать ради Украины. Подумайте о том, если бы Россия начала вооружать Техас против США. Именно так Москва смотрит на это. Мы можем оказывать им (украинцам) помощь, возможно даже тайным образом. Однако война с Россией из-за ее "ближнего зарубежья" просто неприемлема".