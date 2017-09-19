наверх
19.09.201720:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп в ООН: я всегда буду ставить Америку на первое место

    (обновлено: )162
    Дональд Трамп заявил, что первая обязанность правительства США - служить народу и обеспечивать его безопасность. Это заявление главы Белого дома было встречено аплодисментами в зале.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что будет всегда ставить Америку на первое место, как остальные лидеры ставят свои страны на первое место.

    Ураган Мария в Атлантическом океане
    @NWS
    О чем говорят в мире: "Мария" пятой категории, мечты Трампа

    "Я был избран не для того, чтобы забрать власть, но дать власть американскому народу, кому она и принадлежит. Во внешней политике мы обновляем эти основополагающие принципы суверенитета", — сказал Трамп.

    По его словам, первая обязанность правительства США — служить народу и обеспечивать его безопасность.

    "Будучи президентом США, я всегда буду ставить Америку на первое место, как это вы, будучи лидерами ваших стран, будете всегда и должны всегда ставить ваши страны на первое место", — подчеркнул Трамп.

    Это заявление главы Белого дома было встречено аплодисментами в зале.

    Ранее Трамп заявил, что у США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Учения "запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Народный депутат Виктор Бондарь
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?