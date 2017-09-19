Трамп в ООН: я всегда буду ставить Америку на первое место

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что будет всегда ставить Америку на первое место, как остальные лидеры ставят свои страны на первое место.

"Я был избран не для того, чтобы забрать власть, но дать власть американскому народу, кому она и принадлежит. Во внешней политике мы обновляем эти основополагающие принципы суверенитета", — сказал Трамп.

По его словам, первая обязанность правительства США — служить народу и обеспечивать его безопасность.

"Будучи президентом США, я всегда буду ставить Америку на первое место, как это вы, будучи лидерами ваших стран, будете всегда и должны всегда ставить ваши страны на первое место", — подчеркнул Трамп.

Это заявление главы Белого дома было встречено аплодисментами в зале.

Ранее Трамп заявил, что у США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.