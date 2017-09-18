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    Трамп снова шутит. "Потрясающий удар" по Клинтон

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    Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост видео, на котором он будто бы наносит удар мячом для гольфа по Хиллари Клинтон. На видео совмещены кадры игры Трампа в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет в 2011 году.
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    Автор смонтированного видео также поместил в ролик мяч для гольфа, который прилетает в спину бывшему госсекретарю. "Потрясающий удар Дональда Трампа", — говорится в описании видео.

    Большинство пользователей сочли неподобающей подобную публикацию в президентском Twitter.

    "Вот яркий пример того, почему 45-й президент войдет в историю как наихудший, самый презираемый глава государства", — написала Kerri.

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    "Я не могу поверить, что вы не только попустительствуете подобным вещам, но еще и афишируете их. Мне так стыдно за вас", — прокомментировал запись пользователь Cindy Stockton.

    Отдельные подписчики, однако, оценили ретвит Трампа.

    "Ха-ха, у нашего президента просто отличное чувство юмора", — считает Andra L Stock.

    Ранее президент США уже публиковал ролики в своем Twitter-аккаунте. В июле он выложил компиляцию с "избиением" человека, лицо которого закрыто логотипом CNN.

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