Трамп снова шутит. "Потрясающий удар" по Клинтон

Автор смонтированного видео также поместил в ролик мяч для гольфа, который прилетает в спину бывшему госсекретарю. "Потрясающий удар Дональда Трампа", — говорится в описании видео.

Большинство пользователей сочли неподобающей подобную публикацию в президентском Twitter.

"Вот яркий пример того, почему 45-й президент войдет в историю как наихудший, самый презираемый глава государства", — написала Kerri.

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