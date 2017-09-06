Трамп не решится разместить ядерное оружие в Южной Корее — Бузаров

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Дональд Трамп дал Сеулу "концептуальное согласие" на многомиллиардную закупку оружия. Кроме того, глава Белого Дома снял ограничения на допустимый вес боеголовок южнокорейских ракет. Ранее Южная Корея имела право на боевую часть вооружения весом всего до 500 килограммов этого вида. Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома.

В воскресенье КНДР взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание даже вызвало на Корейском полуострове землетрясение магнитудой 6,3. Также есть данные, что Вооруженные силы Северной Кореи доставили свою межконтинентальную баллистическую ракету на западное побережье и, возможно, "готовятся к мощнейшему ядерному испытанию и даже войне". Об этом заявили в военном ведомстве Южной Кореи. По информации разведки страны, новая ракета способна долететь до материковой части Соединенных Штатов.

Возможные варианты развития событий спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Андрей Бузаров.

Президент США дал согласие на закупку оружия и снял весовое ограничение на боеголовки. Как на такие шаги Дональда Трампа ответит Пхеньян?

— Я не думаю, что будет какая-то поставка вооружения, ядерного вооружения на территорию Южной Кореи. Скорее всего, это больше пока бряцание оружием, но не более того и я не думаю, что входит во внешнеполитическую доктрину США. Поскольку опыта подобных поставок ядерного вооружения последние десятилетия найти сложно. Если это не происходит в рамках разве что союза НАТО и соответствующими соглашениями это предусмотрено. Теоретически с юридической точки зрения это не запрещено и соответствующие военные соглашения между Южной Кореей и США не запрещают размещение ядерных вооружений на территории Южной Кореи, но с каких-либо политических причин Трамп и администрация США не пойдет на это, поскольку это может только обострить ситуацию. Явно это вызовет недовольство, прежде всего, у главного союзника Северной Кореи — Китая. Тогда сложно предвидеть действия Китая в случае появления ядерного вооружения на территории Южной Кореи.

Офис президента Южной Кореи сообщил, что с президентом США договорились ввести более жесткие санкции против КНДР и продолжить давление на Пхеньян через Организацию Объединенных Наций. О каком ужесточении санкций может идти речь?

— Сложно сейчас сказать о тех секторах, которые могут коснуться санкций, поскольку те санкции, которые уже наложены на Северную Корею, я бы сказал, десятилетия, в принципе, охватывают все основные сферы экономики Северной Кореи. Но единственный сектор, который относительно был не затронут — это та торговля, которая существовала и продолжает существовать в рамках двусторонних отношений Китая и Северной Кореи. Поэтому основной удар санкций, который может быть внесен, он коснется, скорее всего, китайско-севернокорейських отношений, поскольку все остальные секторы уже затронуты соответствующими санкциями.

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Насколько действенны экономические рычаги влияния на Пхеньян?

— Они неэффективны с точки зрения изменения политической системы Северной Кореи и они неэффективны с точки зрения прекращения ядерного вооружения. Но они имеют определенный эффект с точки зрения, прежде всего, международной системы права и правопорядка, то есть они таким образом указывают другим потенциальным субъектам международного права, другим государствам разрабатывать ядерное вооружение, то, что могут быть применены и они выполняют определенную превентивную функцию. Но санкции эти неэффективны по одной простой причине: в условиях тоталитарной системы местное население Северной Кореи никак не может сменить свой собственный политический режим. Поэтому в условиях тоталитарного государства санкции неэффективны. В условиях демократического режима, который мог бы существовать в Северной Корее, применение санкций имело бы свой эффект, то в нынешней ситуации сам народ севернокорейский не может изменить политическую систему, а смена политической системы извне пока невозможна в рамках севернокорейской проблемы.

Потому что есть Москва или Пекин, которые заинтересованы в сохранении статуса-кво в отношениях двух Корей?

— Я не рассматриваю Москву как ключевого игрока севернокорейской проблемы. Дело в том, что исторически между Северной Кореей и Китаем существует фактически военно-политический союз и во время корейской войны именно Китай сыграл решающую роль в поддержке севернокорейской системы, севернокорейской модели или режима, но никак ни СССР, хотя он тоже принимал участие в поддержке коммунистов в Северной Корее. Но именно добровольцы Китая в свое время спасли Корею от поражения. Поэтому логично предугадать, что в случае обострения военной ситуации на корейском полуострове Китай также может вмешаться в конфликт, естественно, на стороне Северной Кореи.

Если говорить о ракете, которая расположена на западном побережье, которая, по сообщению Южной Кореи способна долететь до материковой части США, к чему могут прибегнуть США?

— Теоретически любое действие Северной Кореи, либо Южной Кореи, либо США может привести к обострению между Северной и Южной Кореей в рамках так называемой демилитаризованной зоны и любой запуск ракеты или любые обстрелы могут привести к довольно серьезному военному обострению. Но вот эти действия, о которых вы сейчас сказали, думаю, не приведут к стопроцентному обострению, поскольку и США, и Северная Корея, и Южная Корея воздержатся от прямых конкретных действий. Они обмениваются дипломатическими комментариями, обвинениями на уровне соответствующей дипломатии, но никак не конкретными обстрелами друг друга. Поэтому я думаю, что пока на уровне дипломатии и демонстрации силы на своей территории — этим все будет и ограничиваться.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к "полному уничтожению" КНДР, но имеют для этого ресурсы. А Дональд Трамп сказал, что не исключает вариант ядерной бомбардировки КНДР. Решатся ли Штаты на дальнейшую эскалацию?

— В 1994 году был разработан план превентивного удара. Именно в Пентагоне был разработан план по превентивному удару по Северной Корее и тогда от него отказались, так как это могло повлечь за собой серьезные последствия, прежде всего, с точки зрения жертв и США, и Северной Кореи. Сейчас, 23 года спустя, ситуация еще сложнее, так как, скорее всего, у Северной Кореи есть соответствующее ядерное вооружение. Поэтому превентивный удар приведет к еще большим жертвам. Следовательно, военный план военного вторжения со стороны США на территорию Северной Кореи просто нереализуем без соответствующих последствий. Но теоретически можно допускать провокацию со стороны Северной Кореи по отношению к Южной Корее. Тогда США вынуждены будут вмешаться, поскольку США являются союзником Южной Кореи и на территории Южной Кореи находится соответствующий военный контингент американских войск. В такой ситуации, если США вмешаются на стороне Южной Кореи, допускается и логично предсказуемо вмешательство Китая на стороне Северной Кореи и в этой ситуации будет сохранен статус-кво, поскольку и Китай, и США никогда не будут вмешиваться в ситуацию. Скорее, просто будет военное противостояние между собой напрямую. После этого возможен вариант, очень гипотетический вариант развития событий. Я не исключаю, что Дональд Трамп может обвинить Китай в том, что он поддержит севернокорейский режим напрямую и ввести какие-то санкции в отношении Китая, экономические санкции. А Трамп, напомню, регулярно косвенно и некосвенно намекает на то, что Китай виноват в ситуации с обострением севернокорейского вопроса. Не исключено, что в будущем США могут ввести экономические санкции в отношении Китая и Северной Кореи.

Ранее председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире "ГС" подчеркнула, что не все американцы поддерживают инициативу Трампа по выходу из Парижского климатического соглашения, в США даже прошел марш протеста.