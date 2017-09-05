Угрозы от КНДР: союзники создают коалицию

РИА Новости Украина

Международное сообщество внимательно следит за событиями, которые разворачиваются на Корейском полуострове — КНДР в воскресенье испытала водородный боезаряд, предназначенный для оснащения межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Сеул утверждает, что в следующий раз Пхеньян испытает МБР в сторону Тихого океана, а пока США заявляют о намерении «прикрыть» союзников — Японию и Южную Корею — с использованием всего спектра дипломатических мер, а также обычных и ядерных вооружений.

Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного в этот раз заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Таким образом не остается никаких сомнений, что КНДР обладает ядерным оружием и может выполнить угрозы, выпустив ракеты в направлении острова Гуам, где расположены американские военные базы. Как скоро может произойти следующий пуск, остается только гадать.

Что касается дипломатических мер, то по данным Москвы, США ведут диалог с Пхеньяном "по какому-то полускрытому, полуофициальному, полуакадемическому каналу". Однако на деле приготовления к отражению возможной атаки со стороны КНДР идут при помощи военных средств, пишут РИА Новости.

Южная Корея и США, не дожидаясь очередного северокорейского пуска ракет, начали консультации относительно возможного размещения на южнокорейской территории авианосца и стратегических бомбардировщиков ВС США.

Кроме того, министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по скорому размещению дополнительных четырех пусковых установок в рамках размещения системы ПРО США THAAD. В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Япония, со своей стороны, считает необходимым повышать возможности противоракетной обороны страны, в том числе за счет размещения наземных комплексов американской системы "Иджис" (Aegis Ashore). "Существует возможность дальнейших провокационных действий. С опорой на американо-японский альянс, мы будем прилагать все возможные усилия для обеспечения безопасности наших граждан", — подчеркнул японский премьер Синдзо Абэ.

Он также отметил, что Токио намерен "тесно взаимодействовать с США для повышения противоракетной обороны".

Япония считает необходимым провести с Россией консультации относительно ситуации на Корейском полуострове. Ранее посол этой страны Тоёхиса Кодзуки сообщил, что Токио призывает Москву усилить давление на КНДР и рассчитывает, что эту тему удастся обсудить на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Российская сторона считает, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР контрпродуктивно и опасно, а все вопросы следует решать на основе поиска политико-дипломатических путей урегулирования.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в нынешней ситуации с КНДР любой шаг может привести к политическому и военному взрыву. "Места для эскалации не должно быть. Те, кто сильнее и умнее, должны проявлять сдержанность. Понятно, что в нынешней ситуации любой опрометчивый шаг может привести просто к взрыву. К взрыву политическому, военному, а совсем не тому испытательному ядерному взрыву, который проведен и который отражает нарастающую тенденцию к осложнению ситуации в Северо-Восточной Азии", - сказал Рябков.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала проведение КНДР очередных ядерных испытаний серьезной провокацией и угрозой международной безопасности.

Могерини сообщила, что обсудит ситуацию с партнерами, в частности, с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассиной Зербо и главой МАГАТЭ Юкией Амано, а также с министрами иностранных дел стран-членов ЕС в ходе неформальной встречи на этой неделе в Таллине.

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Дипломатический источник в Брюсселе сообщил РИА Новости, что Евросоюз может сыграть конструктивную роль в организации и проведении с властями КНДР переговоров по урегулированию ситуации с ядерной угрозой.

"Евросоюз располагает большими, нежели США, дипломатическими возможностями по урегулированию кризиса. Я считаю, что ЕС мог бы вести диалог с Пхеньяном совместно с другими международными посредниками", — сказал собеседник агентства.