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    В мире

    Трамп разрешил Японии и Южной Корее закупить больше вооружения у США

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (654)

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    Американский президент заявил, что позволяет Японии и Южной Корее "закупить значительно больше новейшего современного вооружения у США". Заявление последовало после обсуждения очередных ядерных испытаний КНДР в СБ ООН.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 5 сен – РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп заявил, что позволит Японии и Южной Корее закупить у США больше современного вооружения.

    "Я позволяю Японии и Южной Корее закупить значительно больше новейшего современного вооружения у США", — написал Трамп в своем Twitter.

    Donald J. Trump/Twitter, 5 сентября 2017

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
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    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

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    КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

    СБ ООН в понедельник обсуждал очередные ядерные испытания КНДР.

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